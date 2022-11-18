Новый выпуск «Сердца Ивлеевой»: букет с колбасой, верблюды и кто из парней уйдет

На телеканале «Пятница!» продолжается романтический эксперимент «Сердце Ивлеевой», в котором известная телеведущая Настя Ивлеева ищет настоящего мужчину для серьезных отношений.

В первом выпуске участники, прошедшие отбор, поселились в сафари-палатках в саду, рядом с особняком Анастасии, а некоторым из них даже посчастливилось сводить девушку на свидание. Что еще случилось в новом выпуске? Делимся самыми яркими моментами второго эпизода.

Почувствуй себя флористом и эквилибристом

В конце первого эпизода мы увидели, как претендентов на сердце Ивлеевой привезли на территорию загородного дома. Не успели избранники разложить свои вещи, как им дали первое испытание — собрать Насте букет, да еще и пройти с ним по канату, подвешенному над землей.