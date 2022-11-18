Новый выпуск «Сердца Ивлеевой»: букет с колбасой, верблюды и кто из парней уйдет

На телеканале «Пятница!» продолжается романтический эксперимент «Сердце Ивлеевой», в котором известная телеведущая Настя Ивлеева ищет настоящего мужчину для серьезных отношений.
В первом выпуске участники, прошедшие отбор, поселились в сафари-палатках в саду, рядом с особняком Анастасии, а некоторым из них даже посчастливилось сводить девушку на свидание. Что еще случилось в новом выпуске? Делимся самыми яркими моментами второго эпизода.
Почувствуй себя флористом и эквилибристом
В конце первого эпизода мы увидели, как претендентов на сердце Ивлеевой привезли на территорию загородного дома. Не успели избранники разложить свои вещи, как им дали первое испытание — собрать Насте букет, да еще и пройти с ним по канату, подвешенному над землей.
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: канал «Пятница!»
Кто-то отличился оригинальностью и сделал букет с колбасой, а кто-то собрал букет из розовых роз (которые Настя ненавидит). Больше всего в этом испытании Насте запомнился Вася, который, несмотря на травму, переборол себя и сумел пройти по канату. И Артем, который преподнес ей букет самым креативным образом. Его-то она и позвала на первое свидание.
Осторожно! Снимается кино
Артем — режиссер, креативный продюсер и сценарист. На первом свидании он решил показать профессиональные умения и превзошел себя: испанец снял кино с собой и Настей в главных ролях! Артем сам написал сценарий, организовал съемку на нескольких локациях и ею руководил.
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Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: канал «Пятница!»
Настя с удовольствием вовлеклась в процесс. Они сняли сцену расставания в машине, экшн-эпизод со взрывами, романтическое танго под дождем, а после поужинали при свечах. Получившийся материал Артем смонтировал в фильм El corazón de Ivleeva (Сердце Ивлеевой). Как признался испанец, это было лучшее свидание в его жизни… и Настя с ним согласилась.
Тематическая фотосессия
Пока Настя была на свидании с Артемом, парни не теряли времени даром: они фотографировались в образах, которые сами должны были придумать. Кто-то оригинальничал и сыграл на фотокамеру Джокера и Марлона Брандо, а кто-то выбрал классические образы и перевоплотился в дровосека, моряка и пожарного.
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: канал «Пятница!»
Настю поразили фотографии айтишника Васи в образе Брюса Уиллиса из фильма «Крепкий орешек» и Жени в амплуа Джокера. Также Настя отметила самоиронию Эдварда, переодевшегося в кота.
Свидание с принцем Персии
За кадром Настя несколько раз шутила насчет Эмиля, что он «весь такой сахарный и лукумный». Действительно ли это так, Настя решила проверить, позвав его на свидание. У парня было всего два часа на подготовку, чтобы точно произвести впечатление на девушку (особенно после киносвидания Артема), Эмиль заказал вертолет.
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: канал «Пятница!»
Но он не учел того, что «Настюшка-опасность» боится высоты. Уйти от своего образа «принца» Эмиль не решился: концепцией свидания была восточная сказка. Верблюд, восточная музыка, готовка плова на свежем воздухе — казалось бы, любое девичье сердце не устоит… Но не Настино.
«Урок» рисования с Юлией Ковальчук
Как и для участников, так и для телезрителей, появление певицы и телеведущей Юлии Ковальчук в реалити стало сюрпризом. Тем более в необычной для себя роли — советника Насти и психолога. Юлия объявила о проведении очередного испытания: парням нужно было выразить отношение к Насте с помощью красок и кисти.
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: канал «Пятница!»
Пока избранники рисовали на холстах, за процессом пристально наблюдала Юлия, которая задавала мужчинам каверзные вопросы и пыталась вывести их на чистую воду — чтобы удостовериться в мотивах и целях участников.
Признание в любви Эдварда
Во время презентации картин Эдвард, миллионер-айтишник из Минска, неожиданно встал на колено и признался Насте в любви. Ивлееву это не впечатлило: она объяснила, что для нее слова «Я тебя люблю» значат очень много, и человек должен говорить их только тогда, когда искренне влюблен.
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: канал «Пятница!»
Признание Эдварда показалось ей театральным и громким — без магии и искренности. После общения с Ковальчук Настя и вовсе обвинила Эдварда во лжи насчет своей биографии и заработанных денег. Она отметила, что на проекте нет места для нечестности, и попросила Эдварда уйти. Как итог — на этой неделе проект покинул всего один участник.