Настя Ивлеева о расставании: «Я спасаюсь работой. Это лечит от многих болезней»

На канале «Пятница!» продолжается романтический эксперимент «Сердце Ивлеевой», в котором звезда интернета пытается найти настоящего мужчину для серьезных отношений.
В первой серии Настя Ивлеева выбрала 12 мужчин, которые продолжат бороться за ее сердце. Чтобы покорить телеведущую, участники будут готовить идеальные завтраки, проявлять себя в быту, организовывать вечеринки и, конечно же, устраивать ей свидания.
Так, на одном из них Настя рассказала, как справляется с расставаниями в своей жизни.
«Я спасаюсь работой. Это лечит от многих болезней, не только от расставания. Но в этом есть минус: из-за того, что ты не прорабатываешь какую-то ситуацию, она рано или поздно потом догоняет и тебе прилетает», — поделилась Ивлеева.
31-летняя звезда призналась, что не делится своими проблемами в личной жизни с близкими людьми и всегда старается справиться с переживаниями самостоятельно.
«Мне не хочется обременять никого, я привыкла все держать в себе. Это не хорошо и не плохо, просто так есть», — подытожила Анастасия.
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В новом выпуске от 18 ноябре к ведущему проекта Роману Каграманову присоединится певица Юлия Ковальчук. Она устроит для кандидатов испытание на искренность и проведет с участниками целый день, чтобы лучше узнать каждого из них. После испытания артистка поделится с Настей своими впечатлениями о парнях и даст совет, кого из участников отправить домой уже во втором выпуске.
Смотрите шоу «Сердце Ивлеевой» 18 ноября в 19:00 на канале «Пятница!».