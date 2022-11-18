Настя Ивлеева о расставании: «Я спасаюсь работой. Это лечит от многих болезней»

На канале «Пятница!» продолжается романтический эксперимент «Сердце Ивлеевой», в котором звезда интернета пытается найти настоящего мужчину для серьезных отношений.

В первой серии Настя Ивлеева выбрала 12 мужчин, которые продолжат бороться за ее сердце. Чтобы покорить телеведущую, участники будут готовить идеальные завтраки, проявлять себя в быту, организовывать вечеринки и, конечно же, устраивать ей свидания.

Так, на одном из них Настя рассказала, как справляется с расставаниями в своей жизни.

«Я спасаюсь работой. Это лечит от многих болезней, не только от расставания. Но в этом есть минус: из-за того, что ты не прорабатываешь какую-то ситуацию, она рано или поздно потом догоняет и тебе прилетает», — поделилась Ивлеева.

31-летняя звезда призналась, что не делится своими проблемами в личной жизни с близкими людьми и всегда старается справиться с переживаниями самостоятельно.

«Мне не хочется обременять никого, я привыкла все держать в себе. Это не хорошо и не плохо, просто так есть», — подытожила Анастасия.

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