Антон Филипенко и Олег Верещагин подрались на шоу «Звезды в Африке»

Страсти на шоу «Звезды в Африке» накаляются. Взаимные претензии игроков уже перерастают в физические стычки.

В новом выпуске от 20 ноября зрители увидят, как после ухода Светланы Пермяковой команда «синих» оказалась в меньшинстве, и ее капитан Вячеслав Малафеев пытается всеми способами расколоть «красных». Главной мишенью становится Олег Верещагин. По мнению «синих», именно он виноват в расколе их команды. А конкретно речь идет о шутке со спрятанными вещами Владимира Селиванова.

Перед голосованием за номинантов «синие» решили выбить из Верещагина признание в содеянном. Но Олег и вся команда «красных» так и не сознались в розыгрыше с вещами. Это задело актера Антона Филипенко. На голосовании он пригрозил Верещагину номинацией, что буквально взбесило победителя второго сезона. Между ним и актером произошла серьезная драка, разнимать которую пришлось Вячеславу Малафееву.

«Этого человека больше для меня не существует!» — эмоционально высказался Верещагин в разговоре с Малафеевым.

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