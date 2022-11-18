«Я уже устала»: Юля Гаврилина заявила, что ее не воспринимают всерьез на шоу «Звезды в Африке»

У Юли Гаврилиной своя борьба на шоу «Звезды в Африке». Напарники по команде не воспринимают 20-летнюю девушку всерьез, и она уже в который раз сталкивается с безразличным отношением старших товарищей.
В распоряжении Teleprogramma.pro оказался отрывок из нового выпуска передачи от 20 ноября, в котором красавица-блогер жалуется на других игроков после того, как никто ее не послушал во время выполнения задания.
«У меня складывается ощущение, что с моим мнением в лагере особо никто не считается, ко мне тут относятся по большей части как к ребенку, мне ничего не дают сделать. Я уже устала, если честно, с этим спорить», — говорит Юлия.
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Почему старшие знаменитости игнорируют мнение молодой звездочки? Смотрите шоу «Звезды в Африке» 20 ноября в 19:00 на канале ТНТ.