«Я уже устала»: Юля Гаврилина заявила, что ее не воспринимают всерьез на шоу «Звезды в Африке»

У Юли Гаврилиной своя борьба на шоу «Звезды в Африке». Напарники по команде не воспринимают 20-летнюю девушку всерьез, и она уже в который раз сталкивается с безразличным отношением старших товарищей.

В распоряжении Teleprogramma.pro оказался отрывок из нового выпуска передачи от 20 ноября, в котором красавица-блогер жалуется на других игроков после того, как никто ее не послушал во время выполнения задания.