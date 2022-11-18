«Жизнь других» в Тель-Авиве: как на самом деле живут люди в Израиле

На улицах Тель-Авива очень много бегунов. Однако бегают израильтяне не ради красивой фигуры, а ради того, чтобы не заплыть окончательно жиром, ведь в Израиле очень вкусно. Я попыталась разобраться в правилах кашрута и узнала, какую пищу можно есть верующим евреям.

Главная заповедь – нельзя смешивать мясное и молочное, для этих продуктов даже холодильники должны быть разные. Есть можно только рыбу, у которой есть чешуя и плавники, а значит, никаких тебе креветок и бутербродов с красной икрой.

Готовить кошерную еду может только иудей, даже огонь на кухне может зажечь только истинно верующий. Впрочем по ресторанам здесь не находишься, самый обычный ужин на двоих тут обойдется примерно в 140 долларов. Я попробовала в кошерном ресторане очень вкусные рыбные котлетки из 4 видов рыбы, как у мамы дома, сочные, нежные, но 30 долларов, товарищи - дорого, однако.

Продавцы зарабатывают от 1300 долларов в месяц. Парикмахеры и маникюрши – 2200. Юристы – до 4200. Зарплата врача стартует от 2800. Средняя зарплата в Тель-Авиве после уплаты налогов – 1600 долларов, а аренда небольшой комнаты – 1400. Поэтому чтобы сводить концы с концами, местные жители работают на двух, а то и трех работах.

Лучше всех в Тель-Авиве себя чувствуют программисты, они получают от 2800 долларов. Если раньше еврейские мамы мечтали, чтобы их дети стали врачами или юристами, то сейчас они хотят, чтобы дети учились на айтишников.