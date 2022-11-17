Басков, Малахов и Воробьев: первые фото со съемок новогоднего «Голубого огонька»

Канал «Россия» начал съемку традиционного новогоднего «Голубого огонька». На «Мосфильме» собрался весь светский бомонд шоу-бизнеса.

В распоряжении Teleprogramma.pro оказались первые фото с праздника. Мы видим, что в «Огоньке» участвуют Николай Басков, Андрей Малахов, Алексей Воробьев.