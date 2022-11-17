Басков, Малахов и Воробьев: первые фото со съемок новогоднего «Голубого огонька»

Канал «Россия» начал съемку традиционного новогоднего «Голубого огонька». На «Мосфильме» собрался весь светский бомонд шоу-бизнеса.
В распоряжении Teleprogramma.pro оказались первые фото с праздника. Мы видим, что в «Огоньке» участвуют Николай Басков, Андрей Малахов, Алексей Воробьев.
Фото: соцсети
Всего в проекте заявлены Филипп Киркоров, Лариса Долина, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Александр Розенбаум, Валерия, Хибла Герзмава, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Олег Газманов, Леонид Агутин, Дима Билан, Игорь Николаев, Дискотека Авария, Сосо Павлиашвили, Николай Расторгуев и другие звезды.
Фото: соцсети
Программу покажут по телевидению в новогоднюю ночь.
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