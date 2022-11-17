«Боюсь, что напарником окажется кто-то из молодых»: Газманов, Киркоров и Бабкина споют в шоу «Дуэты»

«Мне партнеров подобрать сложно. Не знаю, по каким причинам, но, как ни смешно, они меня все боятся! Хотя это голос у меня такой низкий, а так-то я сама нежность! – отмечает Надежда Бабкина. - Увидеть, кто за стеной, очень любопытно! Песня у меня будет мужская, хоровая, казачья, она про волю, про силу, про желание жить».

«Я участвую в шоу «Дуэты», потому что решил внести в свою жизнь какую-то непредсказуемость. Реально очень сильно волнуюсь перед выступлением, несмотря на то, что я уже 54 года на сцене! – признается Олег Газманов. - Здесь уникальные декорации, артист находится в замкнутом пространстве, все это в новинку! Очень боюсь, что моим напарником окажется кто-то из молодых артистов: к сожалению, не очень слежу за ними. И вдруг я его не узнаю? Думаю, что за стеной вполне может быть и мой сын Родион, и Анита Цой, и Валерия, или Полина Гагарина».

«Я уже участвовала в первом сезоне шоу «Дуэты», мне очень понравилось, поэтому я с огромным удовольствием согласилась снова спеть дуэтом! Волнения и страха на этот раз меньше. Я специально не гадала и не пыталась выяснить, кто же будет моим партнером, потому что иначе мне самой будет не интересно!» - добавила Алсу.

По словам певицы, чтобы сохранить тайну, создатели шоу водят артистов разными закулисными тропами, а в наушниках участник слышит голос какого-то персонажа из мультфильма. Люся Чеботина отметила, что на сцене приходится держать себя в руках, чтобы не рассмеяться из-за этого «карликового голоса».

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Смотрите «Дуэты» по пятницам в 21:30 на канале «Россия».

Выпуски шоу также будут доступны на онлайн-платформе «Смотрим».