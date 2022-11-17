«Надо двигать отношения дальше»: Ирине Мягковой подарили то самое кольцо в шоу «Новые танцы»

В свежем выпуске шоу «Новые танцы» от 19 ноября в креслах жюри окажутся хореографы Владимир Варнава и Мигель, а также стендап-комик Ирина Мягкова. Последняя заявила, что это первая передача, на которую она пришла в платье. А также попросила коллег по судейству, чтобы в этом сезоне победила девочка.

Зрителей ждет битва уличных стилей от самых юных танцоров, акробатические трюки на высоких каблуках, танец учителя и ученицы, театр на танцполе и многое другое.

Одни из конкурсантов – Ronin и Loony Boy – оказались любимцами Ирины Мягковой. Она запомнила их по прошлым выпускам и не стала скрывать своих чувств. Парни ответили комедиантке взаимностью: они не только использовали в декорациях фото собачки Ирины по имени Толик, но и преподнесли ей кольцо в финале номера.

«В прошлый раз мы дарили ей цветы. Прошел год – надо двигать отношения дальше», – объяснили молодые люди.

Мягковой пришлось сказать заветное «да», причем сразу обоим.