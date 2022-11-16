Айза остерегается ссоры с Мостовым в телешоу, так как ее дети ходят в его футбольную школу

Во втором выпуске нового шоу ТВ-3 «Наследники и самозванцы» от 19 ноября популярный блогер Айза выступит против футболиста Александра Мостового. Интересы участников телепроекта пересеклись, только оказалось, что скандальной артистке совершенно не выгодно ссориться со звездой спорта.

В распоряжении Teleprogramma.pro оказался отрывок передачи, на котором Айза признается участникам, что ее дети ходят в футбольную школу Мостового. И 37-летней матери не хотелось бы, чтобы их отчислили из-за склок на шоу.