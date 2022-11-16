Айза остерегается ссоры с Мостовым в телешоу, так как ее дети ходят в его футбольную школу

Во втором выпуске нового шоу ТВ-3 «Наследники и самозванцы» от 19 ноября популярный блогер Айза выступит против футболиста Александра Мостового. Интересы участников телепроекта пересеклись, только оказалось, что скандальной артистке совершенно не выгодно ссориться со звездой спорта.
В распоряжении Teleprogramma.pro оказался отрывок передачи, на котором Айза признается участникам, что ее дети ходят в футбольную школу Мостового. И 37-летней матери не хотелось бы, чтобы их отчислили из-за склок на шоу.
«Мои дети ходят к нему в школу, на футбол! И они будут продолжать ходить. Надеюсь…» — сказала Айза.
В ответ участники рассмеялись, что после проекта наследников звезды могут и выгнать из академии.
Напомним, 54-летний Александр Мостовой — один из лучших футболистов в истории сборной России. Выступал за московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французский «Страсбур», испанскую «Сельту» и другие клубы. В Испании получил от болельщиков прозвище Царь.
У Айзы двое сыновей: 12-летний Сэм от рэпера Гуфа и пятилетний Элвис от бизнесмена Дмитрия Анохина.