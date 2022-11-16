«Все будет хорошо»: телевизионщики пообещали зрителям новогоднее настроение, несмотря на политику

Несмотря на слухи о том, что в грядущий Новый год российское телевидение значительно урежет развлекательное вещание из-за политических событий, работники ТВ обещают зрителям праздничное настроение.

Об этом 16 ноября на пленарной сессии конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей говорил заместитель генерального директора ВГТРК Александр Нечаев.

«Новогоднее настроение мы создадим всеми доступными нам способами во всех доступных нам средах, - цитирует его ТАСС. - Я пока не готов говорить о программе передач, она еще формируется. Мы пока будем говорить о том, что все эмоции, которые зрители телеканала «Россия» и в целом большого российского телевидения привыкли получать в Новый Год, они безусловно получат. Все будет хорошо с новогодним настроением. Огоньки в сердцах зажгутся».

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о возможной отмене новогодних шоу, в частности, программы «Голубой огонек».