Татьяна Тотьмянина вернулась в «Ледниковый период» после жесткого падения

Татьяна Тотьмянина в «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал

Татьяна Тотьмянина в «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал

Решается дальнейшая судьба фигуристки в проекте.

Фигуристка Татьяна Тотьмянина вернулась в проект «Ледниковый период» после жесткого падения на тренировке. Спортсменка репетировала номер со своим партнером Иваном Колесниковым, не рассчитала и рухнула на лед, повредив ногу.

Тотьмяниной потребовалась госпитализация, однако уже во вторник, 15 ноября, с утра она вернулась на лед.

«В данный момент Татьяна находится на площадке и тренируется», - сообщил источник Teleprogramma.pro.

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Как будут обстоять дела дальше - покажет время. Фигуристка начнет снова выступать, а потом уже будет принято решение о ее дальнейшем участии в шоу. Все будет зависеть от ее здоровья.

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