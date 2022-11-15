Татьяна Тотьмянина вернулась в «Ледниковый период» после жесткого падения

Фигуристка Татьяна Тотьмянина вернулась в проект «Ледниковый период» после жесткого падения на тренировке. Спортсменка репетировала номер со своим партнером Иваном Колесниковым, не рассчитала и рухнула на лед, повредив ногу.

Тотьмяниной потребовалась госпитализация, однако уже во вторник, 15 ноября, с утра она вернулась на лед.

«В данный момент Татьяна находится на площадке и тренируется», - сообщил источник Teleprogramma.pro.

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