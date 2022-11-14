Наташа Королева призналась, как парилась в бане со знаменитой артисткой

С 18 ноября в 21:30 на телеканале «Россия» стартует новое шоу «ДУЭТЫ». Главная интрига проекта - кто скрывается за зеркальной стеной. Ведь артисты не догадывается, с кем придется петь знаменитый хит или любимую песню.

Своими впечатлениями поделилась участница шоу Наташа Королева.

«Очень неожиданный у меня партнер оказался. У меня разные вариации были, так как песня сложная, но я знала, что будет обязательно девушка, это не мужская тесситура.

Кстати, заинтригую телезрителей: мы недавно парились в бане вместе, и не проболтались друг другу о том, что примем участие в шоу! Мы периодически делаем девичники в бане!» - рассказала Teleprogramma.pro певица.

Стоит отметить, что секрет строго соблюдается до самой премьеры, а съемки проходят в строжайшем режиме секретности.