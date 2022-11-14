Мороз залила лед шампанским, а Тарасова обратилась к Арзамасовой: новый выпуск «Ледникового периода»

На Первом канале продолжается популярный проект «Ледниковый период. Снова вместе». В субботу, 19 ноября, в эфире покажут шестой выпуск. На этот раз участники будут кататься под музыку из мюзиклов и музыкальных фильмов.

Дарья Мороз и Максим Маринин, например, переоделись в официантов, станцевав под «Хэлло, Долли!» и залили шампанским весь лед.