Мороз залила лед шампанским, а Тарасова обратилась к Арзамасовой: новый выпуск «Ледникового периода»

На Первом канале продолжается популярный проект «Ледниковый период. Снова вместе». В субботу, 19 ноября, в эфире покажут шестой выпуск. На этот раз участники будут кататься под музыку из мюзиклов и музыкальных фильмов.
Дарья Мороз и Максим Маринин, например, переоделись в официантов, станцевав под «Хэлло, Долли!» и залили шампанским весь лед.
Кадр из шоу «Ледниковый период». Фото: Первый канал
Валерия Ланская и Роман Костомаров представили публике трагическую историю Анны Карениной.
Кадр из шоу «Ледниковый период». Фото: Первый канал
Вячеслав Чепурченко в начале номера вылез из холщового мешка в жуткой косматой бороде, он изображал графа Монте-Кристо.
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Кадр из шоу «Ледниковый период». Фото: Первый канал
А Лиза Арзамасова и Никита Кацалапов удивили Татьяну Тарасову под песню Эндрю Ллойда Уэббера из мюзикла «Любовь не умрет никогда».
«Лиза, ты так хорошо катаешься, делаешь все, что угодно! И не скажешь, что занимаешься второй раз в жизни», - отметила заслуженный тренер СССР.
Кадр из шоу «Ледниковый период». Фото: Первый канал
А Регина Тодоренко и Александр Энберт разыграли на льду историю Питера Пэна.
Кадр из шоу «Ледниковый период». Фото: Первый канал
«Саша! – Радостно вскричала Агата Муецниеце после выступления своего бывшего партнера. - Мне так на лед захотелось сразу! Нам с тобой таких номеров не хватало, чтобы подурачиться. Ребята, вы просто пупсики!»