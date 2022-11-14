Стартовал новый сезон популярного шоу «Синяя птица»

В воскресенье, 13 ноября, на телеканале «Россия» начался девятый сезон Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», в котором принимают участие дети со всех уголков нашей страны.

В первом выпуске в жюри сидели Николай Цискаридзе, Сергей Безруков, Марина Неелова и Денис Мацуев. Вскоре к ним присоединится актер Евгений Миронов.

Гостем стал популярный российский певец Jony.

«Когда выступаю на сцене с ребятами из «Синей птицы», вижу, как у них горят глаза!»

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Судьбу конкурсантов «Синей птицы» решает не только жюри! Телезрители тоже смогут сделать свой выбор и проголосовать за любимого участника, отправив смс на номер 9395. Победитель конкурса талантов получит заветный приз – «Перо Синей птицы» и 1 миллион рублей.

Смотрите «Синюю птицу» каждое воскресенье, в 18:00, на телеканале «Россия».