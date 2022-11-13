«А песня-то где? Стоишь, как пельмень!»: Соседов распек участника шоу «Суперстар! Возвращение» за исполнение хита Губина

На телеканале НТВ в это воскресенье, 13 ноября, вышел в эфир второй выпуск шоу «Суперстар! Возвращение».
Самым взыскательным членом жюри проекта является музыкальный критик Сергей Соседов. После выступления Саши Айвазова, исполнившего на сцене хит Андрея Губина «Улетай», Сергей Соседов не смог скрыть своего разочарования.
Он дал понять, что номер совершенно провален.
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Александр Айвазов. Фото: кадр программы
«Меня совсем не впечатлило это исполнение. Аранжировка неплохая. Дело в артисте. Саша, песню ты не понял, она не твоя. Это песня, конечно, не о птице, а о девушке. А здесь никакой птицы не было и в помине. Это был древний динозавр, где-то на тебя похожий вот сейчас. В голосе не было никакой динамики, как начал – «бу, бу, бу», так и закончил – «бу, бу, бу». А песня-то где? Стоишь, как пельмень. Ну, ничего… Ты уж меня прости», - высказался Сергей Соседов.