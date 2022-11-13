«А песня-то где? Стоишь, как пельмень!»: Соседов распек участника шоу «Суперстар! Возвращение» за исполнение хита Губина

«Меня совсем не впечатлило это исполнение. Аранжировка неплохая. Дело в артисте. Саша, песню ты не понял, она не твоя. Это песня, конечно, не о птице, а о девушке. А здесь никакой птицы не было и в помине. Это был древний динозавр, где-то на тебя похожий вот сейчас. В голосе не было никакой динамики, как начал – «бу, бу, бу», так и закончил – «бу, бу, бу». А песня-то где? Стоишь, как пельмень. Ну, ничего… Ты уж меня прости», - высказался Сергей Соседов.