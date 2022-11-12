Красивая природа, обитель шаманов и ведьм: в передаче «Жизнь своих» расскажут все о Карелии

На этот раз ведущий побывал в Карелии. Это одно из самых красивых, загадочных и малонаселенных мест нашей страны. Здесь строят без единого гвоздя и корабли, и церкви, а каждый второй местный житель обладает сверхъестественными способностями.

Кривцов познакомился с шаманом по имени Роман. Он удивился, что мужчина выглядит как обычный житель, но знает он много хитростей, к примеру, чтобы не заплутать в лесу, нужно одежду надевать наизнанку.

По профессии Роман электротехник, а шаманит в свободное от работы время – ищет просветления и гадает на рунах. Свой дар он открыл в 2015 году, когда получил производственную травму – сильные ожоги, и чудом выжил.