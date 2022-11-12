Красивая природа, обитель шаманов и ведьм: в передаче «Жизнь своих» расскажут все о Карелии

Передача «Жизнь своих» успела полюбиться россиянам, так как в ней показана жизнь граждан в самых разных уголках страны. Ведущий Евгений Кривцов ездит по всей России и рассказывает, как на самом деле люди живут в глубинке.
На этот раз ведущий побывал в Карелии. Это одно из самых красивых, загадочных и малонаселенных мест нашей страны. Здесь строят без единого гвоздя и корабли, и церкви, а каждый второй местный житель обладает сверхъестественными способностями.
Кривцов познакомился с шаманом по имени Роман. Он удивился, что мужчина выглядит как обычный житель, но знает он много хитростей, к примеру, чтобы не заплутать в лесу, нужно одежду надевать наизнанку.
По профессии Роман электротехник, а шаманит в свободное от работы время – ищет просветления и гадает на рунах. Свой дар он открыл в 2015 году, когда получил производственную травму – сильные ожоги, и чудом выжил.
Карелия. Фото: пресс-служба Первого канала
А у автора мистических романов Олега Кожина жена – настоящая карельская ведьма. Также в Карелии есть кузнец Николай Беляков, который живет Петрозаводске. Его называют «свадебным генералом» для невест он кует волшебную палочку – кочергу. Считается, что она приносит семейное счастье.
В Карелии верят, что уберечь от злых сил может не только шаман и кочерга, но и оберег из шунгита. Этот магический камень есть почти в каждом доме – его кладут в изголовье кровати, чтобы отогнать кошмары, берут с собой в поездки на удачу и даже заряжают воду.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Чижи. Фото: пресс-служба Первого канала.
Также ведущий увидел остров-град Кижи. Добраться до легендарного места можно по воде Онежского озера. Билет на «комету» в обе стороны стоит 3900 рублей. Там на пяти квадратных километров есть церкви, колокольни, часовни, дома – построены из дерева в конце XVII - начале XVIII веков, и большинство из них собраны без единого гвоздя.
Увидеть красоты Карелии и познакомится с ее жителями можно, посмотрев «Жизнь своих» 13 ноября в 10:15 на Первом канале.