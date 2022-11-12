Татьяна Тарасова сделала заявление о новом партнере Евгении Медведевой

В пятом выпуске «Ледникового периода» показали выступление Евгении Медведевой и ее нового партнера Федора Федотова. Всего за несколько дней после ухода из проекта Дани Милохина звезды разучили номер под песню Hit the Road Jack.
«Я счастлива, Женя, что ты тут, - призналась Татьяна Тарасова. - Вы очень подходите друг другу. Ты должна выступать, по-другому нельзя».
Евгения Медведева и Федор Федотов в «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал
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