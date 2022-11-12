«Номер закончился!»: Авербух приревновал Арзамасову на «Ледниковом периоде»

Илья Авербух и Лиза Арзамасова. Фото: соцсети

Илья Авербух и Лиза Арзамасова. Фото: соцсети

Актриса чрезмерно вжилась в роль влюбленной.

Лиза Арзамасова предстала в пятом выпуске «Ледникового периода» в образе рыжей бестии. Партнером актрисы стал фигурист Никита Кацалапов.

Звезды настолько вжились в роль влюбленных, что после окончания выступления продолжили обниматься. Этот эпизод не понравился супругу Арзамасовой - Илье Авербуху.

«Номер закончился!» - начал кричать им продюсер проекта.

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Лиза Арзамасова и Никита Кацалапов в «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал

Татьяна Тарасова тоже сделала акцент на это, когда комментировала выступление пары.

«Авербух как кричал, а?» - добавила заслуженный тренер СССР.

В итоге судьи поставили паре все 6.0 - то есть максимальные баллы.

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