«Номер закончился!»: Авербух приревновал Арзамасову на «Ледниковом периоде»

Лиза Арзамасова предстала в пятом выпуске «Ледникового периода» в образе рыжей бестии. Партнером актрисы стал фигурист Никита Кацалапов.

Звезды настолько вжились в роль влюбленных, что после окончания выступления продолжили обниматься. Этот эпизод не понравился супругу Арзамасовой - Илье Авербуху.

«Номер закончился!» - начал кричать им продюсер проекта.

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