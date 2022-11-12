Марата Башарова не узнали в грязной одежде дорожного рабочего с отбойником

В пятом выпуске «Ледникового периода» актер Марат Башаров переоделся в грязного дорожного рабочего с отбойником. А его партнерша Оксана Домнина предстала в шикарном вечернем платье со шлейфом.

«Когда Оксана Домнина узнала, что наконец-то будет танцевать нормальную девушку с прической и без изъяна, она по такому поводу привезла из дома свое лучшее платье! Да, выступала в своем!»

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