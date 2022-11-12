Регина Тодоренко в порыве страсти оторвала рукав известному фигуристу

Известная телеведущая Регина Тодоренко стала участницей нового сезона популярного шоу Первого канала «Ледниковый период». Звезда выступает в паре с фигуристом Александром Энбертом.

В пятом выпуске Тодоренко перевоплотилась в роковую женщину в красном и в порыве страсти оторвала рукав своему партнеру.