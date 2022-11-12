Регина Тодоренко в порыве страсти оторвала рукав известному фигуристу

Известная телеведущая Регина Тодоренко стала участницей нового сезона популярного шоу Первого канала «Ледниковый период». Звезда выступает в паре с фигуристом Александром Энбертом.
В пятом выпуске Тодоренко перевоплотилась в роковую женщину в красном и в порыве страсти оторвала рукав своему партнеру.
«У меня сердце екнуло», - призналась Татьяна Навка после выступления пары.
Регина Тодоренко в «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал
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Одобрила выступление и Татьяна Тарасова.
«Мне все понравилось», - отметила заслуженный тренер СССР.