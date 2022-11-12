Первое совместное выступление Медведевой и Федотова в «Ледниковом периоде»

В распоряжении Teleprogramma.pro появились фото с первого совместного выступления Евгении Медведевой и Федора Федотова в шоу Первого канала «Ледниковый период». Ребята показали энергичный номер под песню Hit the Road Jack.
Ранее Медведева выступала в проекте с известным тиктокером Даней Милохиным. Однако блогер неожиданно покинул шоу со словами «Я устал».
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Евгения Медведева и Федор Федотов в «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал/Поплавская Виктория
Для организаторов программы это стало большой неожиданностью. Оказалось, что Даня никого не предупредил о своем решении уехать в Дубай. Он объявился за сутки до записи нового выпуска, опубликовав видео в соцсетях.