«По выражению «лиц» героев можно определить, кто скрывается за аватарами»: Дмитрий Колдун - о шоу «Фантастика»

Вот что рассказал Колдун в эксклюзивном интервью о своем участии в популярном шоу.

- Как бы вы охарактеризовали своего персонажа? Что в нем самое интересное?

- Мне достался классный персонаж. Он чем-то даже на меня похож, мне кажется. Я в него влюбился всей душой. Мы все, участники этого проекта, сроднились со своими персонажами. И даже по выражению «лиц» героев, мне кажется, можно определить, кто скрывается за аватарами.

Фантом – это нечто невесомое, загадочное, таинственное, магическое, мудрое, вечное. Самое интересное лично для меня, что у моего героя не было ног. Все номера, где он парит над поверхностью сцены, были записаны с использованием специальной мобильной техники. Не должно было заметно моих шагов. Потому что шагать Фантом не может, а любой шаг отдает в его плащ.