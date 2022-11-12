«По выражению «лиц» героев можно определить, кто скрывается за аватарами»: Дмитрий Колдун - о шоу «Фантастика»

Вот что рассказал Колдун в эксклюзивном интервью о своем участии в популярном шоу.
- Как бы вы охарактеризовали своего персонажа? Что в нем самое интересное?
- Мне достался классный персонаж. Он чем-то даже на меня похож, мне кажется. Я в него влюбился всей душой. Мы все, участники этого проекта, сроднились со своими персонажами. И даже по выражению «лиц» героев, мне кажется, можно определить, кто скрывается за аватарами.
Фантом – это нечто невесомое, загадочное, таинственное, магическое, мудрое, вечное. Самое интересное лично для меня, что у моего героя не было ног. Все номера, где он парит над поверхностью сцены, были записаны с использованием специальной мобильной техники. Не должно было заметно моих шагов. Потому что шагать Фантом не может, а любой шаг отдает в его плащ.
Персонаж шоу «Фантастика» Фантом. Фото: Первый канал
- Что для вас было самым сложным на съемках «Фантастики»?
- Я попал в категорию известных артистов, и самым сложным для каждого из нас было именно это – скрывать свой голос и манеру исполнения. Начинающие артисты могли себе позволить петь своими голосами – со всеми эмоциями, со всеми красками и придыханиями. А нам приходилось прятать свой голос, который могут узнать члены жюри, но при этом не хотелось терять эмоции и свой стиль.
Персонаж шоу «Фантастика» Фантом и ведущий Вадим Галыгин. Фото: Первый канал
- Самый любимый номер Фантома у вас.
- «Колыбельная» Полины Гагариной. Мне кажется, она получилась у меня лучше других с точки зрения музыки. А номера у меня были все классные, большое спасибо режиссерам и художникам шоу.
- Чье мнение из членов жюри для вас было важнее других?
- Все мнения классные и важные для меня. Но наверное, я в первую очередь прислушивался к мнениям музыкантов – Дмитрия Маликова и Димы Билана.
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- С участниками проекта вы пересекались на съемках? Какого персонажа вы считали своим главным конкурентом?
- Конкурентом никого не могу назвать. Персонажи «Фантастики» созданы так, чтобы они не пересекались друг с другом, все очень разные – по жанрам, по стилям. Как можно конкурировать, например, с Няшем или с Птицей? Но если бы мне вдруг предложили выбрать другой автар, я бы выбрал Кота – он здорово отрисован и вообще классный чувак.
Персонаж шоу «Фантастика» Фантом. Фото: Первый канал
- Если бы пришлось войти в «Фантастику» во второй раз, что бы вы изменили в своем персонаже?
- Второй раз, наверное, ощущения будут уже не те, это будет уже более осознанный опыт. Первый раз – ты бросаешься в водоворот, приспосабливаешься к своему персонажу. Наверное, я бы ничего не стал бы менять. Может быть, более тщательно и скрупулезно продумывал его философию.