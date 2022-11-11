Двойник Элджея, продюсер из Испании, айтишник Вася: кто станет женихом Насти Ивлеевой

На телеканале «Пятница!» стартовало романтическое шоу «Сердце Ивлеевой», в котором известная телеведущая, блогер Настя Ивлеева ищет настоящего мужчину для серьезных отношений.
Среди претендентов на сердце девушки оказались мужчины со всего мира: разного возраста, профессий и социального статуса, которые в отборочном туре пытались завоевать блондинку песнями, танцами и необычными подарками. Делимся самыми яркими моментами первого выпуска проекта.
Двойник Элджея, принцы на лошадях и бывший парень
Первым отборочным этапом на проекте были знакомства «вслепую»: Настя с мамой Натальей и братом Анатолием выбирали мужчин, сидя к ним спиной. У каждого из кандидатов было 90 секунд на рассказ о себе. Среди претендентов оказался блогер Артем – двойник бывшего мужа Насти.
Артем – копия Элджея. Фото: канал «Пятница!»
Увидев его, Настя вспомнила свои отношения с Элджеем и расплакалась.
На проект пришел и экс-бойфренд блондинки Алексей, который считает, что их история не окончена. Были и принцы, прискакавшие на лошадях: два друга хотели произвести на Анастасию впечатление, но безуспешно – ни один из них не прошел в следующий тур.
Танцевальный марафон
Как лучше всего проверить, что человек тебе подходит? В танце! В первом выпуске Настя вызвала на танцевальный баттл каждого из претендентов на ее сердце. Но не все оказались к этому готовы.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: канал «Пятница!»
Продюсер из Испании Артем от волнения в медленном танце положил Насте руки на плечи, а айтишник Эдвард из Белоруссии показал абсолютное неумение двигаться. Тем не менее, это испытание показало, с кем у Насти случился «контакт», а с кем «химии» нет вовсе.
Подарки на любой вкус: от камня до путевки в Турцию
После слепого отбора Насте предоставился шанс на более близкое знакомство с участниками. Если в первом испытании мужчины должны были завоевать блондинку рассказом о себе, то во втором – необычным подарком.
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: канал «Пятница!»
Что только не преподнесли ей претенденты на сердце: сертификат на совместный прыжок с парашютом, дорогой парфюм, драгоценный браслет. Была и путевка в Турцию, которую рэпер Дмитрий купил на последние деньги.
Кстати, еще один из участников, столичный продюсер Сергей, исхитрился настолько, что подарил ей камень — как символ того, что с ним Настя будет как за каменной стеной.
Блиц-опрос на знание Насти
Перед объявлением о кастинге в проект Настя выдвинула одно из условий: никаких хайпушников. Телеведущая решила проверить, серьезные ли намерения у ребят, проведя опрос на знание фактов о себе.
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: канал «Пятница!»
Оказалось, что некоторые претенденты не знали о наличии у девушки собаки и татуировки в виде совы на правой руке. Другим же на этом этапе удалось приятно удивить Настю, без ошибок ответив на ее вопросы.
Конфликт участников
Не обошлось в первом выпуске и без конфликтов: «парень с района» Дима и двухметровый айтишник Вася не поделили место с лучшим «видом» на Настю.
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: канал «Пятница!»
Конфликт нарастал и почти дошел до драки – особенно, когда парней посадили в одну машину. К счастью, до рукоприкладства не дошло. Посмотрим, что будет дальше – ведь оба парня продолжат борьбу за сердце Насти.