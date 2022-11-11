Двойник Элджея, продюсер из Испании, айтишник Вася: кто станет женихом Насти Ивлеевой

Увидев его, Настя вспомнила свои отношения с Элджеем и расплакалась.

На проект пришел и экс-бойфренд блондинки Алексей, который считает, что их история не окончена. Были и принцы, прискакавшие на лошадях: два друга хотели произвести на Анастасию впечатление, но безуспешно – ни один из них не прошел в следующий тур.

Танцевальный марафон

Как лучше всего проверить, что человек тебе подходит? В танце! В первом выпуске Настя вызвала на танцевальный баттл каждого из претендентов на ее сердце. Но не все оказались к этому готовы.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.