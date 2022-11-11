Что покажут в финале шоу «Ну-ка, все вместе!»

Четвертый сезон проекта, победитель которого станет известен 11 ноября, удивил жаркими спорами и интересными диалогами между членами жюри. Накануне финала мы решили вспомнить самые яркие моменты сезона.

Напомним, в шоу соревнуются талантливые вокалисты, победитель получит приз в миллион рублей, а также красивый кубок и право записать песню с последующей тяжелой ротацией на музыкальном радио.

Судит участников целая сотня экспертов под руководством Сергея Лазарева. В жарких спорах с членами жюри участвуют и ведущий Николай Басков, и звездные гости шоу. Порой в студии становится по-настоящему жарко.

Маликов развеял слухи

Звездный гость Дмитрий Маликов был так впечатлен пением Юлии Митяшовой из Москвы, что пригласил ее работать бэк-вокалисткой в своем музыкальном коллективе. Маликову вообще понравилось на программе. Конкурсантку Аиду Сафонову Маликов засыпал комплиментами: «Мужчины любят глазами! Вы такая красивая девушка!» Басков тут же сострил: «Сейчас где-то Елена Маликова выключила телевизор...»

Но Маликов сориентировался быстро: «В этом году будет уже тридцать лет, как мы с моей женой знакомы. В нашей семье царит любовь, и мы прежде всего ценим профессионализм, который я только что увидел на этой сцене». Пикантность ситуации в том, что последние полгода поговаривали, что Дмитрий расстался с женой, и вот таким образом артист решил эти слухи опровергнуть.

Лазарев в гневе

Во втором полуфинале участница Варвара Убель спела хит Бритни Спирс. А Сергей Лазарев - поклонник Бритни. Артист высоко оценил номер Варвары и был возмущен низкой оценкой других членов жюри: «Ребят, если вы этого не услышали, то я просто умываю руки… Это было классно спето, чисто и с артистизмом... Чего не хватает вам?!» И все же в тройку лидеров, которая проходила в финал, Убель не попала.