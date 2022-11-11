Что покажут в финале шоу «Ну-ка, все вместе!»

Четвертый сезон проекта, победитель которого станет известен 11 ноября, удивил жаркими спорами и интересными диалогами между членами жюри. Накануне финала мы решили вспомнить самые яркие моменты сезона.
Напомним, в шоу соревнуются талантливые вокалисты, победитель получит приз в миллион рублей, а также красивый кубок и право записать песню с последующей тяжелой ротацией на музыкальном радио.
Судит участников целая сотня экспертов под руководством Сергея Лазарева. В жарких спорах с членами жюри участвуют и ведущий Николай Басков, и звездные гости шоу. Порой в студии становится по-настоящему жарко.
Маликов развеял слухи
Звездный гость Дмитрий Маликов был так впечатлен пением Юлии Митяшовой из Москвы, что пригласил ее работать бэк-вокалисткой в своем музыкальном коллективе. Маликову вообще понравилось на программе. Конкурсантку Аиду Сафонову Маликов засыпал комплиментами: «Мужчины любят глазами! Вы такая красивая девушка!» Басков тут же сострил: «Сейчас где-то Елена Маликова выключила телевизор...»
Но Маликов сориентировался быстро: «В этом году будет уже тридцать лет, как мы с моей женой знакомы. В нашей семье царит любовь, и мы прежде всего ценим профессионализм, который я только что увидел на этой сцене». Пикантность ситуации в том, что последние полгода поговаривали, что Дмитрий расстался с женой, и вот таким образом артист решил эти слухи опровергнуть.
Лазарев в гневе
Во втором полуфинале участница Варвара Убель спела хит Бритни Спирс. А Сергей Лазарев - поклонник Бритни. Артист высоко оценил номер Варвары и был возмущен низкой оценкой других членов жюри: «Ребят, если вы этого не услышали, то я просто умываю руки… Это было классно спето, чисто и с артистизмом... Чего не хватает вам?!» И все же в тройку лидеров, которая проходила в финал, Убель не попала.
Варвара Убель получила на удивление низкие оценки, но в финал попасть все же смогла. Фото: канал «Россия 1»
Девушку спас Басков: ведущий устроил батл между 4-м и 5-м местами (то есть между Варварой и семьей Боджгуа) за дополнительное место в финале. И соискатели заветной путевки так всем понравились, что решено было и Варю, и семью Боджгуа взять в финал.
Если вернуться к эмоциям Лазарева, то их в этом сезоне хватало. Так, выступление эпатажной женской группы «Profсоюз» из Москвы вызвало шумное одобрение. Многим судьям номер девушек в ярких гимнастических костюмах понравился. А вот Сергей был разочарован: «По-моему, это было похоже на детский утренник. Меня удивляют эксперты, которым нравятся участники, потому что они их рассмешили. Чтобы посмеяться, сходите в цирк! Чтобы потанцевать, сходите в клуб! А у нас вокальное шоу!»
«Фальшивая» битва»
Понятно, что мнение жюри порой бывает субъективно, но не все с этим согласны. Вот и музыканта Арсения Бородина возмутили высокие оценки участницы Лилии Вельтман. Певец и педагог Андрей Билль ее нахваливал: «Было все отлично, никакой фальши...» Бородин не выдержал: «Человек поет фальшиво, а ему все признаются в любви. Какая-то ерунда…»
Басков пытался снизить градус спора: «А ты фальшиво не пел ни разу?» Бородин не растерялся: «Пел, и меня наказывали за это! А тут уже третий участник спел фальшиво. Поэтому и задаю вопрос: это важно или нет?» Лазарев подтвердил: «Важно! Безусловно, он должен петь чисто на конкурсе!»
Басков старается помирить всех спорщиков. Фото: канал «Россия 1»
Басков радостно отметил: «Ура, скандал!» И натуральный блондин не ошибся. Лазарев продолжил, обвинив Андрея Билля в том, что тот не стал поддерживать Саиду Агрба и некоторых других участников, так как на тот момент наивысшие баллы набрала вышеупомянутая Лилия Вельтман, которая, как выяснилось, является бывшей ученицей Билля: «Андрей, после того как спела ваша ученица, вы не встаете (поднимаясь с места, член жюри таким образом отдает свой
голос за участника. - Ред.) уже как три номера... А у Саиды было прекрасное выступление!»
Билль, естественно, обиделся: «Сережа, вы меня сейчас оскорбили!»
В итоге спорщиков рассудила судьба: ни протеже Билля, ни понравившаяся Лазареву Саида Агрба в финал не вышли.
Финалисты
Дмитрий Венгеров, Симона Куприна, Алина Бахшалиева, Алексей Осичев, группа DoReDos, семья Боджгуа, Милана Рахманова, Георгий Надыбаидзе, Варвара Убель.
«Ну-ка, все вместе!», финал, 11 ноября в 21.30 на канале «Россия 1»