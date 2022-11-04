По опасным местам: стало известно, что удивило ведущих Первого канала в Башкирии

Тревел-шоу Первого канала «Поехали!» можно использовать как инструкцию к путешествию по России. Ее ведущие Мария Осадник — корреспондент «Доброго утра», автор модной рубрики, и Евгений Покровский — ведущий «Доброго утра», автомобильный эксперт, рассказывают, где дешевле поселиться, а где вкуснее поужинать.

На этот раз Мария Осадник и Евгений Покровский побывали в Башкирии, не отказавшись от поездок даже по самым опасным местам республики.

Начали ведущие с приятного - блюда национальной кухни. Ребята угостились бешбармаком, мясо-мучным блюдом, которое подается для дорогих гостей.

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