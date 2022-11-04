Жорик Вартанов вернется на ТВ со свежими новостями 4 ноября

Жорик Вартанов

Жорик Вартанов расскажет, что творится в мире. Фото: канал ТНТ

Не пропустите скетч-шоу Михаила Галустяна.

Вечером 4 ноября ТНТ покажет специальный выпуск нового скетч-шоу «Галустян+». В этом проекте Миша Галустян и приглашенные звезды будут примерять на себя необычные образы и попадать в пикантные обстоятельства, из которых потом придется выкручиваться.

Каждый эпизод данного шоу состоит из скетчей, охватывающих различные социальные и бытовые темы. Перевоплощаясь в самых разных персонажей, Михаил Галустян и его гости показывают, что россияне по-настоящему многогранные люди, с безграничной душой и прекрасным чувством юмора. 

«Качественный юмор, классные герои и приглашенные звезды – это шоу обязательно будет популярным. Ведь его, как минимум, будут смотреть все армяне. Как максимум – его будет смотреть Саша Ревва, а у него дома, на секундочку, шесть телевизоров», - говорит Галустян.

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В первом спецвыпуске зрителей ждет возвращение Жорика Вартанова – эмоционального ведущего «Сев-Кав TV», который искрометно обсуждает главные мировые новости. Также Михаил примерит на себя образы олигарха под санкциями, сотрудника банка, предлагающего кредиты всем подряд, горе-адвоката, а также главы современной семьи, практикующей разделение бюджета. 

Вместе с ним в веселых сценках сыграют Анна Хилькевич, Тимати, Яна Кошкина, Демис Карибидис и другие звезды.

Не пропустите шоу «Галустян+» – 4 ноября в 19:30 на канале ТНТ.

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