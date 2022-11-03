«Вайб свежей музыки»: радиоведущий Виталик Мишура будет вести чарт на «Муз-ТВ»

С 4 ноября на телеканале «Муз-ТВ» стартует интерактивный чарт «Топ15 Like FM», созданный в коллаборации с модной радиостанцией. Каждую неделю отобранные зрителями клипы на экране будет представлять голос Like FM – харизматичный и остроумный радиоведущий Виталик Мишура.

«В роли телеведущего чувствую себя, как рыба в воде, вернее, как круизный лайнер, который будет катать телезрителей по волнам самой трендовой музыки. И самое кайфовое, что зрители будут смотреть, что нравится! Я же смогу передать вайб Like FM – вайб свежей музыки, которая качает, двигает и реально заставляет сердечки биться чаще», - говорит шоумен.

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В чарт попадут лучшие российские и зарубежные клипы недели, которые по-настоящему нравятся аудитории радиостанции и телеканала. Зрители «Муз-ТВ» смогут поднять в топ свои любимые треки прямо во время просмотра передачи – для этого нужно будет перейти по QR-коду на сайт канала и проголосовать за исполнителей. Пять наиболее «залайканных» клипов попадут в эфир, а самые активные участники интерактивного голосования по итогам месяца получат классные призы.

Смотрите шоу «Топ15 Like FM» c 4 ноября – по пятницам в 12:00 на канале «Муз-ТВ».