Как ловить морского гребешка и готовить женьшеневую настойку, расскажут жители Владивостока

Ведущий программы «Жизнь своих» на Первом канале в новом выпуске от 4 ноября отправится во Владивосток и расскажет о том, где работает треть жителей города, почему не стоит есть слишком много морских гребешков и злоупотреблять женьшеневой настойкой.

Приехав во Владивосток, Евгений Кривцов первым делом отправился на Токаревский маяк — ощутить свежий морской воздух, а следом — на Миллионку. Последняя еще совсем недавно была злачным китайским кварталом, где можно было уйти от погони или спрятаться от полиции. Сегодня же это модное место, где много современных кафе и ресторанов, где выступают лучшие уличные музыканты.

Туристы едут в Приморский край за впечатлениями и чудесным отдыхом. Например, чтобы отправиться на Приморские Мальдивы — в бухту «Поющие пески».

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Но главное в этом тревел-шоу — это люди, которые делают тот или иной город особенным.

Во Владивостоке живут особенные девушки, их трудностями не испугать, а работу они не делят на мужскую и женскую. И все же, женщина-капитан во Владивостоке одна. Оксана Спивак умело управляет самым мощным морским буксиром Дальнего Востока.