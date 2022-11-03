Как ловить морского гребешка и готовить женьшеневую настойку, расскажут жители Владивостока

Ведущий программы «Жизнь своих» на Первом канале в новом выпуске от 4 ноября отправится во Владивосток и расскажет о том, где работает треть жителей города, почему не стоит есть слишком много морских гребешков и злоупотреблять женьшеневой настойкой.
Приехав во Владивосток, Евгений Кривцов первым делом отправился на Токаревский маяк — ощутить свежий морской воздух, а следом — на Миллионку. Последняя еще совсем недавно была злачным китайским кварталом, где можно было уйти от погони или спрятаться от полиции. Сегодня же это модное место, где много современных кафе и ресторанов, где выступают лучшие уличные музыканты.
Туристы едут в Приморский край за впечатлениями и чудесным отдыхом. Например, чтобы отправиться на Приморские Мальдивы — в бухту «Поющие пески».
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Но главное в этом тревел-шоу — это люди, которые делают тот или иной город особенным.
Во Владивостоке живут особенные девушки, их трудностями не испугать, а работу они не делят на мужскую и женскую. И все же, женщина-капитан во Владивостоке одна. Оксана Спивак умело управляет самым мощным морским буксиром Дальнего Востока.
Каково быть женщиной-капитаном корабля? Вам ответит «Жизнь своих». Фото: Первый канал
Сергей Волошенко, который сам построил яхту по чертежам кораблестроителей, объяснит как за два-три дня стать заправским яхтсменом.
Александр Гетманов знает о женьшене все: как вырастить его в городской среде и как приготовить целебную настойку. Но принимать ее нужно строго по инструкции.
Василий Гребенников, инженер-строитель по образованию, выращивает морских гребешков, которые являются белком в чистом виде. Но есть их нужно в меру — чтобы избежать белкового отравления.
Узнайте больше об этих людях в передаче «Жизнь своих» — 4 ноября в 11:10 на Первом канале.