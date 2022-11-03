Солнцев считает, что Михалков выгнал Милохина из «Ледникового периода»

Блогер Рустам Солнцев считает, что Даня Милохин не просто так покинул известный проект Первого канала «Ледниковый период». По его мнению, к этому руку приложил Никита Михалков, который не так давно раскритиковал тиктокера.

«Он зачем-то ищет ведьм в стане поп-звезд, среди тех, кто не сможет дать ему отпор. Уход Дани мог случиться именно после этой критики, потому что с какого-то времени критика Михалкова перестала восприниматься как дедовское ворчание. Она действительно может считываться некими медиаменеджерами как призыв к действию», - заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

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Однако ранее Даня Милохин сам объявил о том, что уходит из «Ледникового периода» потому что… устал. Блогер улетел в Дубай перед съемками выпуска, подставив продюсеров проекта и свою партнершу Женю Медведеву.