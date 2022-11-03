Бебуришвили заменил Харламова в роли ведущего Comedy Club: «Гарик вроде не обиделся, но трубки не берет»

Вечером 4 ноября на ТНТ выйдет новый выпуск Comedy Club, в котором Павел Воля объявит, что «настала пора новых ведущих» и представит публике Андрея Бебуришвили, который заменил в этой роли Гарика Харламова.

«Я люблю общаться с залом, регулярно делаю это на всех живых выступлениях. Мне нравится, когда люди расслаблены и готовы к любому юмору. Но в Comedy — это немного другое, — говорит Бебуришвили. — Отдельное спасибо гостям, что они легко шли на контакт и сами давали настоящий чернозем для юмора. Мне понравилось. Харламов вроде не обиделся, хотя трубки до сих пор не берет».

Обновленная пара ведущих обсудила с певицей Анной Асти ее хит «По барам» и придумала кучу каламбуров к ее псевдониму. Диджей Грув рассказал, как написал новое музыкальное оформление для Comedy Club, актеры дубляжа Карен Арутюнов и Дарья Блохина продемонстрировали процесс озвучки японского порно и предложили Андрею Бебуришвили «прокачать гортань», а их коллега Татьяна Шитова, озвучившая голосового помощника Алису, «построила маршрут до Comedy».