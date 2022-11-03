Бебуришвили заменил Харламова в роли ведущего Comedy Club: «Гарик вроде не обиделся, но трубки не берет»

Андрей Бебуришвили

Андрей Бебуришвили заменил Гарика Харламова в Comedy Club. Фото: канал ТНТ

Комик обсмеял гостей передачи в паре с Павлом Волей.

Вечером 4 ноября на ТНТ выйдет новый выпуск Comedy Club, в котором Павел Воля объявит, что «настала пора новых ведущих» и представит публике Андрея Бебуришвили, который заменил в этой роли Гарика Харламова.

«Я люблю общаться с залом, регулярно делаю это на всех живых выступлениях. Мне нравится, когда люди расслаблены и готовы к любому юмору. Но в Comedy — это немного другое, — говорит Бебуришвили. — Отдельное спасибо гостям, что они легко шли на контакт и сами давали настоящий чернозем для юмора. Мне понравилось. Харламов вроде не обиделся, хотя трубки до сих пор не берет».

Обновленная пара ведущих обсудила с певицей Анной Асти ее хит «По барам» и придумала кучу каламбуров к ее псевдониму. Диджей Грув рассказал, как написал новое музыкальное оформление для Comedy Club, актеры дубляжа Карен Арутюнов и Дарья Блохина продемонстрировали процесс озвучки японского порно и предложили Андрею Бебуришвили «прокачать гортань», а их коллега Татьяна Шитова, озвучившая голосового помощника Алису, «построила маршрут до Comedy».

Также зрителей ждет критика кальянного рэпа, который якобы ворует строчки из стихов Пушкина, оригинальная колыбельная от Марины Кравец и миниатюра на злободневную тему переезда в Армению. 

Завершит выпуск монолог Павла Воли о том, кто такие «летящие» женщины, и почему для них так важно подводить итоги года и участвовать в негласном соревновании на самое красивое фото завтрака. 

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите Comedy Club в пятницу, 4 ноября, в 21:00 на канале ТНТ.

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  