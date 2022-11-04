«Жизнь других» в Перу: зачем им картофельные рынки и как готовят самое популярное блюдо

В Лиме живет треть всего населения Перу. В местных школах детей учат не только читать и писать, но и эвакуироваться. Обязательные учения проводят четыре раза в год. Здесь в каждом доме есть тревожный рюкзак, в котором хранятся документы, теплая одежда, консервы, вода и деньги. Из-за регулярных землетрясений люди постоянно готовы к экстренной эвакуации. Ежегодно происходит 850 ощутимых толчков.

На каких только рынках мне не доводилось бывать: мясных, рыбных, фруктовых. В Перу же я впервые попала на картофельный рынок. Столько сортов картошки не увидишь больше нигде, ведь Перу считается родиной картофеля. Они едят картофель на завтрак, обед и ужин. Они так любят картошку, что даже считают ее лучшим лекарством для профилактики рака.