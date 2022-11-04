«Жизнь других» в Перу: зачем им картофельные рынки и как готовят самое популярное блюдо

В Лиме живет треть всего населения Перу. В местных школах детей учат не только читать и писать, но и эвакуироваться. Обязательные учения проводят четыре раза в год. Здесь в каждом доме есть тревожный рюкзак, в котором хранятся документы, теплая одежда, консервы, вода и деньги. Из-за регулярных землетрясений люди постоянно готовы к экстренной эвакуации. Ежегодно происходит 850 ощутимых толчков.
На каких только рынках мне не доводилось бывать: мясных, рыбных, фруктовых. В Перу же я впервые попала на картофельный рынок. Столько сортов картошки не увидишь больше нигде, ведь Перу считается родиной картофеля. Они едят картофель на завтрак, обед и ужин. Они так любят картошку, что даже считают ее лучшим лекарством для профилактики рака.
Жанна Бадоева в шоу «Жизнь других» - Перу. Фото: Первый канал
На север и запад Лимы лучше не соваться, туристам советуют прятать ценные вещи с глаз долой. Даже телефон на улице не доставайте, чтобы его не выхватили из рук. Минимальная зарплата составляет 245 долларов, полицейские получают по 450 долларов.
Я попробовала самое популярное блюдо в Перу – севиче. Это закуска из сырой рыбы и морепродуктов в специальном соусе, который называется молоком тигра. Делают соус, смешивая в блендере сельдерей, кинзу, белый лук, имбирь, чеснок, сок лайма, сырую рыбу, рыбий бульон и даже лед. Соус должен быть холодным. И очень кислым. Блюдо на любителя, признаюсь.
Жанна Бадоева в шоу «Жизнь других» - Перу. Фото: Первый канал
В университете Перу учиться очень дорого. Год обучения стоит 5200 долларов. Здесь престижно быть археологом, на этот факультет самая большая очередь. А вот шаманы в Перу прекрасно чувствуют себя и без диплома о высшем образовании. Местные к шаманам обращаются редко, зато от туристов нет отбоя. Но знайте, настоящий шаман никогда не попросит денег за свои услуги, ведь его способности достались ему бесплатно, и помогать людям – это его миссия.
«Жизнь других», воскресенье, 10.15, Первый канал