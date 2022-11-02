Стала известна судьба Александра Маслякова в КВН

Бессменный ведущий КВН Александр Масляков в этом году пропустил несколько съемок по состоянию здоровья. Его замещали Вадим Галыгин, Дмитрий Нагиев и Дмитрий Хрусталев.

В конце года на Первом канале покажут полуфинал и финал сезона. Как рассказали kp.ru, 10 ноября – первый полуфинал проведет Валдис Пельш, а 17 ноября – во втором полуфинале - ждут Александра Васильевича.

Планируется, что Масляков появится и в финале проекта.

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Напомним, в этом году Масляков тяжело переболел коронавирусом и до сих пор восстанавливается.