«Я впервые прослезился на телевидении»: Азамата Мусагалиева растрогал участник «Новых танцев»

Азамат Мусагалиев

Азамат Мусагалиев вернулся в шоу «Новые танцы». Фото: канал ТНТ

Телеведущий начал разбираться в танцах.

5 ноября на ТНТ выйдет 11-й выпуск шоу «Новые танцы», в котором проект перешел во второй этап. Все участники уже отобраны. Теперь они будут соревноваться в баттлах по трое, где победа достанется только одному.

Оценивать танцоров пришли хореографы Егор Дружинин и Мигель, а также телеведущий Азамат Мусагалиев, который в прошлый раз пообещал научиться лучше разбираться в танцах. И, судя по комментариям, которые он делал на протяжении записи выпуска, шоумен не соврал. 

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Зрителей ждут танцы «безумного химика», «злого клоуна» и «Виктора Цоя». Некоторые участники выступили под хиты «Плачь, плачь, танцуй, танцуй» и «На заре».

«Если честно, я впервые прослезился на телевидении», – прокомментировал один из номеров Азамат Мусагалиев.

Не пропустите 11-й выпуск шоу «Новые танцы» в субботу, 5 ноября, в 21:00 на канале ТНТ. 

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