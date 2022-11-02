«Я впервые прослезился на телевидении»: Азамата Мусагалиева растрогал участник «Новых танцев»

5 ноября на ТНТ выйдет 11-й выпуск шоу «Новые танцы», в котором проект перешел во второй этап. Все участники уже отобраны. Теперь они будут соревноваться в баттлах по трое, где победа достанется только одному.
Оценивать танцоров пришли хореографы Егор Дружинин и Мигель, а также телеведущий Азамат Мусагалиев, который в прошлый раз пообещал научиться лучше разбираться в танцах. И, судя по комментариям, которые он делал на протяжении записи выпуска, шоумен не соврал.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Зрителей ждут танцы «безумного химика», «злого клоуна» и «Виктора Цоя». Некоторые участники выступили под хиты «Плачь, плачь, танцуй, танцуй» и «На заре».
«Если честно, я впервые прослезился на телевидении», – прокомментировал один из номеров Азамат Мусагалиев.
Не пропустите 11-й выпуск шоу «Новые танцы» в субботу, 5 ноября, в 21:00 на канале ТНТ.