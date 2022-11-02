«Я впервые прослезился на телевидении»: Азамата Мусагалиева растрогал участник «Новых танцев»

5 ноября на ТНТ выйдет 11-й выпуск шоу «Новые танцы», в котором проект перешел во второй этап. Все участники уже отобраны. Теперь они будут соревноваться в баттлах по трое, где победа достанется только одному.

Оценивать танцоров пришли хореографы Егор Дружинин и Мигель, а также телеведущий Азамат Мусагалиев, который в прошлый раз пообещал научиться лучше разбираться в танцах. И, судя по комментариям, которые он делал на протяжении записи выпуска, шоумен не соврал.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».