«Я свое отбоялся»: Алексей Чадов увез звезд на Алтай для съемок «Фактора страха»

Канал СТС запустил на Алтае съемки новой версии легендарного шоу «Фактор страха». Ведущим проекта выступает Алексей Чадов.

Звезды проходят сложнейшие испытания в парах в одном из самых живописных регионов страны. В каждом из восьми выпусков героев ждут препятствия на фоне неприступных гор, крутых речных порогов, опасных рельефов и невероятных ландшафтов. Чтобы выиграть денежный приз, который пойдет в один из благотворительных фондов, участникам предстоит попрощаться с давними страхами.

Алексей Чадов тоже прошел проверку на прочность.

«Мне досталось одно из самых страшных испытаний — падение с 43-метровой высоты. Страха не было, хотя мне ближе стихии земли и воды, а не воздуха. Мне просто кажется, я свое отбоялся», — говорит ведущий.

Кстати, ни одно из 24 испытаний, приготовленных для участников проекта, не повторяется. Звездам предстоит покорять бурные реки, падать в ледяную воду алтайских озер, преодолевать огненные препятствия, пробовать коктейли из местных насекомых и проходить другие сложнейшие испытания.

«Парный сезон в российском «Факторе страха» впервые, — рассказывает генеральный продюсер компании «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева. — Работа над механикой проекта заняла вдвое больше времени, ведь все испытания нужно было продумать для двух участников, учесть переменчивые погодные условия Алтая осенью и, конечно, ландшафт. Фобии для конкурсов выбирались индивидуально для каждого и держались в тайне до появления героев на съемочной площадке».

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