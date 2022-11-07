«Руки просто оторвет»: какие опасности поджидают участников экстремального шоу «Фактор страха»

В республике Алтай по заказу канала СТС проходят съемки нового сезона знаменитого экстремального проекта «Фактор страха». Алтай – край, который славится потрясающими горными пейзажами, историями о шаманах, вкусным медом и не только, проверяет на прочность людей, проходящих испытание огнем, водой, скоростью и высотой.

Для знаменитого региона создание такого шоу - это возможность привлечь дополнительный поток туристов. Ведь, наверняка, многим зрителям захочется побывать в тех местах, где у игроков шоу зашкаливал адреналин.

«Уверен, что участники проекта проникнутся неповторимым духом Алтая и поделятся своими впечатлениями о нашей республике, а зрители получат настоящее удовольствие от уникальной красоты Горного Алтая», — прокомментировал глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

Как рассказали постановщики трюков шоу, при определенных условиях участники передачи действительно рискуют жизнями. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках, чтобы понять, насколько велик этот риск, а заодно полюбоваться местными ландшафтами.

Кто участвует в шоу «Фактор страха»

Особенность нового сезона состоит в том, что участники проходят все испытания парами. Когда один отвечает за ловкость, другой – за смекалку, один – за скорость, другой – за силу, преодолевать препятствия гораздо легче.

32-м бесстрашным дуэтам предстоит попрощаться с давними страхами и выиграть денежный приз, который пойдёт в один из благотворительных фондов.

Журналисты приглашены на съемку проекта с участием рэпера ST и его жены, телеведущей Ассоль, семьи блогеров Анны Ищук и Дмитрия Ларионова, подруг и светских львиц Миланы Тюльпановой и Марии Погребняк, а также юмористики Елены Борщевой и танцора Дмитрия Красилова, которых также связывают теплые товарищеские отношения.

Съемки выпуска проходят на территории заброшенного завода ЖБИ в Горно-Алтайске. Перед первым заданием журналисты общаются с участниками проекта, которые еще не знают, что день грядущий им готовит. А точнее, какие «сюрпризы» приготовили им сценаристы.

Мария Погребняк: «А дети как были счастливы!»

У единственного женского дуэта Марии Погребняк и Миланы Тюльпановой уже сработанная команда. Девушки признаются, что неоднократно попадали в разные передряги, но вместе им не страшно. У них есть опыт преодоления разных житейских ситуаций. Да и мотивы участия в экстремальном проекте практически идентичны.

Например, Милана считает, что жизнь прожить нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. А для этого стоит время от времени получать яркие впечатления, которое дает участие в экстрим-шоу. С этой позицией согласна и ее подруга.