«Руки просто оторвет»: какие опасности поджидают участников экстремального шоу «Фактор страха»

В республике Алтай по заказу канала СТС проходят съемки нового сезона знаменитого экстремального проекта «Фактор страха». Алтай – край, который славится потрясающими горными пейзажами, историями о шаманах, вкусным медом и не только, проверяет на прочность людей, проходящих испытание огнем, водой, скоростью и высотой.
Для знаменитого региона создание такого шоу - это возможность привлечь дополнительный поток туристов. Ведь, наверняка, многим зрителям захочется побывать в тех местах, где у игроков шоу зашкаливал адреналин.
«Уверен, что участники проекта проникнутся неповторимым духом Алтая и поделятся своими впечатлениями о нашей республике, а зрители получат настоящее удовольствие от уникальной красоты Горного Алтая», — прокомментировал глава Республики Алтай Олег Хорохордин.
Как рассказали постановщики трюков шоу, при определенных условиях участники передачи действительно рискуют жизнями. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках, чтобы понять, насколько велик этот риск, а заодно полюбоваться местными ландшафтами.
Кто участвует в шоу «Фактор страха»
Особенность нового сезона состоит в том, что участники проходят все испытания парами. Когда один отвечает за ловкость, другой – за смекалку, один – за скорость, другой – за силу, преодолевать препятствия гораздо легче.
32-м бесстрашным дуэтам предстоит попрощаться с давними страхами и выиграть денежный приз, который пойдёт в один из благотворительных фондов.
Журналисты приглашены на съемку проекта с участием рэпера ST и его жены, телеведущей Ассоль, семьи блогеров Анны Ищук и Дмитрия Ларионова, подруг и светских львиц Миланы Тюльпановой и Марии Погребняк, а также юмористики Елены Борщевой и танцора Дмитрия Красилова, которых также связывают теплые товарищеские отношения.
Съемки выпуска проходят на территории заброшенного завода ЖБИ в Горно-Алтайске. Перед первым заданием журналисты общаются с участниками проекта, которые еще не знают, что день грядущий им готовит. А точнее, какие «сюрпризы» приготовили им сценаристы.
Мария Погребняк: «А дети как были счастливы!»
У единственного женского дуэта Марии Погребняк и Миланы Тюльпановой уже сработанная команда. Девушки признаются, что неоднократно попадали в разные передряги, но вместе им не страшно. У них есть опыт преодоления разных житейских ситуаций. Да и мотивы участия в экстремальном проекте практически идентичны.
Например, Милана считает, что жизнь прожить нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. А для этого стоит время от времени получать яркие впечатления, которое дает участие в экстрим-шоу. С этой позицией согласна и ее подруга.
Мария Погребняк и Милана Тюльпанова. Фото: канал СТС
«А дети как были счастливы! «Мама, давай, это так классно! Получим море эмоций, будем смотреть, за тебя болеть», - говорит многодетная мама Мария Погребняк. - Лично я считаю, что в жизни нужно все попробовать, и я – за различные интеграции в свою жизнь!
По словам Марии, к тому же она занимается кроссфитом, и в хорошей физической форме, поэтому готова к испытаниям.
У супругов-блогеров Анны Ищук и Дмитрия Ларионова недавно родился ребенок, который во время шоу остался с бабушкой и дедушкой. А по сравнению с родами никакие суровые испытания не страшны.
Однако препятствие, которое предстоит преодолеть игрокам, действительно рискованное. Оно заключается в том, один из участников пары пролетает на высоте по тросу спиной к движению. При этом ему нужно попасть в мишень шариком с краской. В финале участник пролетает между узким дверным проходом на большой скорости.
В это же время другой партнер стоит у бочек, рядом с которыми пылает огонь, контролирует и выкрикивает напарнику, в какой момент он должен бросить шар вниз.
Первыми преодолевают препятствие блогеры. Дмитрий едет головой вниз, а Анна меж тем дежурит у бочек.
Блогеры Дмитрий и Анна Ищук. Фото: канал СТС
«Страшно было довериться людям, от которых многое зависит. И когда отпускался кран, я больше всего за это переживал. А еще нас пугали тем, что мы развиваем скорость до 50 километров в час. Также я переживал за то, что вовремя не сумею убрать руки. Если бы не было испуга, то, наверное, я бы все сделал четко, - признается Дмитрий Ларионов.
Конечно, во время полета я думал: «Зачем я вообще сюда приехал?» Но дал себе установку, что все же дойду до конца»
У Марии Погребняк, которая выполняет самую экстремальную часть задания, единственной из всех участников получается точно попасть в цель. Девушки уверяют, что просто рассчитали траекторию полета шарика с помощью математических расчетов. Недаром у обеих по математике были «четверки».
Мария признается, что переживала во время испытания, но помолилась и справилась с волнением.
«Парный сезон мы делаем впервые. Работа над механикой проекта заняла вдвое больше времени, ведь все испытания нужно было продумать для двух участников, учесть переменчивые погодные условия Алтая осенью и, конечно, ландшафт. В программах можно увидеть как наши оригинальные конкурсы, так и форматные.
Их мы адаптируем и зачастую усложняем, стараясь сделать максимально страшными. При обсуждении с командой я часто говорю, что конкурс не страшный и прошу его усложнить, но в этом сезоне такого не было ни разу. Все будет страшно, опасно и захватывающе», - говорит генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева.
«Перед стартом съемок мы неоднократно приезжали с командой на освоение и выбор локаций, где бы нам хотелось снимать. И уже на первых этапах столкнулись с основной сложностью - расположением локаций в труднодоступных местах, - делится Юлия.
- Алтай невероятно красив своей природой, но технику, световое оборудование, краны приходилось доставлять практически по бездорожью. Это были испытания для всей съемочной группы».
«Это очень опасный трюк!»
В каждой программе - новые вызовы, они не повторяются. Все испытания обязательно «обкатываются» каскадерами и только потом предлагаются участникам. Возле съемочной площадки дежурят представители «скорой помощи», МЧС, пожарные.
По словам постановщиков трюков, если участники выполняют все требования техники безопасности, то все будет нормально. Например, в испытании с горящими бочками было запрещено прикасаться к элементам страховки. Ведь от этого зависит жизнь участника.
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Кадр из программы «Фактор страха». Фото: канал СТС
Но главное, что после броска в мишень руки нужно было прижать к себе, поскольку район прохождения препятствия очень узкий, о чем и упоминал Дмитрий.
«Если же человек расслабился и забыл об этом, то руки просто оторвет, - говорит главный каскадер проекта. – Это очень опасный трюк, но, слава Богу, все прошло хорошо. – Все трюки тщательно разбираются, просчитываются и тестируются. Когда ты знаешь, что делаешь, то все гораздо проще».
Как выпить коктейль из тараканов
Отдельная категория заданий – это испытания на брезгливость. Поскольку «Фактор страха» идет уже с 2002 года в разных странах, то некоторые из них взяты из других форматных программ. Например, участник должен съесть то, что лежит уже с прошлого застолья на протяжении трех дней. Ну, и классика – отправить в рот тараканов, опарышей или прочих неприятных насекомых.
Кадр из программы «Фактор страха». Фото: канал СТС
Игроки этого сезона «Фактора страха» тоже не смогли избежать подобной участи. По плану испытания «Гадкий баскетбол» один из участников пары пытается забить мяч в баскетбольную корзину. Если же он промахивается, то напарник должен выпить коктейль, смешанный в блендере из четырех ингредиентов: тараканов, личинок, гусениц и кузнечиков. И причем все на большой скорости.
Кстати, всю живность для испытаний этого сезона закупали на Алтае, так что это местный «производитель».
Еще одно рискованное испытание
Впереди у участников испытание на высоте. Итак, большая конструкция вывешивается на высоту 50 метров. Участники стоят на ней с двух сторон, а между ними – стена, закрытая баннером, через которую перекинута веревка. Один участник держит веревку, а второму нужно добраться до флажков и сорвать их.
Имеется четыре подвешенных в воздухе флажка. Чтобы сократить время и вырваться вперед, второй участник пары может сразу поймать несколько флажков, спрыгнув с железной конструкции.
Кадр из программы «Фактор страха». Фото: канал СТС
Площадка, на которой передвигается экстремал, имеет ширину 30-40 сантиметров и длину порядка шести метров. Конструкция раскачивается ветром, устоять очень сложно. В любой момент участник может сорваться вниз.
Но ведь игроки и едут на шоу для того, чтобы взглянуть в глаза своему страху и заодно невольно заставить зрителей подумать: «А как бы я поступил в такой ситуации?» И здесь невольно вспоминаются слова Александра Македонского: «Победив свой страх, ты победишь смерть».