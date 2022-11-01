45 дней в поезде: «Пятница!» отправила Родригеза и Каграманова в экспедицию по Транссибирской магистрали

5 ноября на канале «Пятница!» стартует новое тревел-шоу «Руссо Экспрессо», в котором Тимур Родригез и Роман Каграманов отправятся в грандиозное путешествие по легендарной железной дороге России — Транссибирской магистрали.
В рамках проекта звездные путешественники проведут в экспедиции 45 дней и посетят десять городов России по пути из Москвы во Владивосток.
«Я люблю путешествовать на поездах. Точнее, любил, пока мы не проехали сначала 25, а потом 43 часа. Теперь меня в поезд до следующего сезона точно не затащить! Но вы смотрите новое шоу, чтобы в очередной раз увидеть, как мы развенчиваем мифы о том, что внутренний туризм того не стоит, что делать и смотреть у нас нечего. Мы реально получаем удовольствие от этих путешествий и камера не может это не поймать», — говорит Родригез.
Ведущие заедут в Ярославль, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск и другие города. И все это — по одному билету. Ведь пассажиры транссибирского экспресса могут выйти в любом городе маршрута, провести там несколько дней и сесть в следующий поезд по тем же билетам.
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Правила шоу будут похожи на «Орла и решку»: в каждом городе один из ведущих будет проживать на суточные, а другой — на деньги редакции.
«Это продолжение безумных приключений в России, только с еще более безумным соведущим. Если Регину Тодоренко, с которой я раньше ездил в путешествия, еще можно было пощадить, то с Ромой у нас был настоящий суровый мужской марш-бросок, — заверил Тимур. — Кстати, выдержал Каграманов или нет, вы узнаете, только посмотрев «Руссо Экспрессо», а не его сториз!»
Не пропустите премьеру реалити-шоу «Руссо Экспрессо» на канале «Пятница!» — 5 ноября в 11:00.