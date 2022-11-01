Названа дата выхода шоу «Наследники и самозванцы» с Ляйсан Утяшевой

Стала известна дата премьеры реалити-шоу «Наследники и самозванцы» с Ляйсан Утяшевой, которое выпустит в эфир канал ТВ-3. Телезрители увидят первый эпизод в субботу, 12 ноября, в 17:00.

Звезды шоу-бизнеса, знаменитые актеры, популярные блогеры и спортсмены вступят в состязание за наследство таинственного миллионера размером до пяти миллионов рублей. Каждому участнику придется показать детективные способности, вычисляя самозванцев среди других игроков. И все это в процессе зрелищных, леденящих кровь и захватывающих дух испытаний — как физических, так и психологических.

В проекте примут участие 18 звездных игроков. Ранее было объявлено, что в этот список вошли: Дава, Айза, Алена Шишкова, певица Татьяна Котова, актриса Виктория Агалакова, актер Анар Халилов, телеведущия Юлия Коваль, олимпийские чемпионы Максим Траньков и Светлана Ромашина, а также блогеры Карина Кросс, Саша Стоун, Наташа Гасанханова и Серафим Сашлиев.

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