«Боялся, что мой аватар останется без головы»: Хабиб, Семенович и другие раскрытые артисты «Шоу Аватар» - об участии в проекте

В минувшую субботу на канале НТВ состоялся финал «Шоу Аватар». Зрители наконец узнали имена всех тех артистов, которые дошли до конца. И каждый из них получил не только уникальный творческий, но и жизненный опыт.
Анна Семенович: «Приходилось держать себя в узде, чтобы не ляпнуть лишнего»
Под аватаром холодной Снежной королевы скрывалась горячая Анна Семенович. Такой образ певица выбрала, потому что ей близка зимняя тема. К тому же когда-то артистка занималась фигурным катанием.
Анна Семенович. Фото: канал НТВ
«Я очень открытая, экспрессивная, позитивная, поэтому приходилось держать себя в узде, чтобы не ляпнуть лишнего. Решила, что буду меньше говорить, потому что мне очень хотелось дойти до финала и удивить жюри, - рассказала Teleprogramma.pro Анна Семенович.
- Хотелось, чтобы все обалдели, и я своего добилась! Получила колоссальное удовольствие, когда увидела их удивленные лица! Больше всего я переживала, что меня отгадает Ида Галич, с которой мы дружим. Но нет».
Стас Ярушин: «Тебе объясняют, что аватар не может себя гладить»
Роль цифрового свободолюбивого Маугли сыграл актер и музыкант Стас Ярушин. По словам Стаса, управление аватаром – весьма интересный опыт, при котором сначала ты чувствуешь себя коряво, но потом все нормализуется.
«Тебе объясняют, что аватар, например, не может себя гладить. Ты первые две программы привыкаешь, а потом просто надеваешь костюм, как хоккейную форму, - признается нашему изданию Стас Ярушин. - Кстати, вся эта конструкция нетяжелая! Она сковывает движения, но с ней можно спокойно работать».
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Стас Ярушин. Фото: канал НТВ
Самым тяжелым, по словам Стаса Ярушина, было скрывать свою личность от друзей и знакомых. Однажды Стас позвал в свою программу Ярослава Сумишевского, который скрывался под аватаром Незнайки и начал расспрашивать его об участии в «Шоу Аватар». Естественно, тогда Ярослав еще не был рассекречен.
По словам артиста, момент, когда два аватара сидели друг напротив друга и говорили о шоу, очень запомнился ему.
Программу «Шоу Аватар» смотрела и дочь Стаса Ярушина. По словам актера, она догадывалась, что он и есть Маугли.
Светлана Светикова: «Я приезжала на площадку в таинственной черной машинке»
Как признается певица Светлана Светикова, выступавшая под аватаром Мальвины, близкие предполагали, что она участвует в каком-то шоу, которое нельзя называть. Но вероятно, думали о «Маске».
«А так, мне и скрывать особо ничего не пришлось – я просто тихонечко приезжала на съемочную площадку в таинственной черной машинке», - сказала Светлана.
Светлана Светикова. Фото: канал НТВ
По словам артистки, она хорошо знает жюри. И единственный человек, с которым раньше не встречалась певица, - это Ида Галич.
«Мне очень нравится состав жюри: они теплые, хорошие, легкие, - отметила Светлана. – Что же касается аватаров, то я угадала только Алексея Чумакова, других раскусить не удалось».
Хабиб: «Я просто боялся спалиться»
А вот певец Хабиб, воплотивший образ Буратина, наоборот, был знаком только с Идой Галич. А точнее, с ее сестрой. В финале Галич раскрыла личность Буратино и спросила его прямо в лоб: «А вы случайно не знакомы с моей сестрой?» Хабиб, конечно, сделал вид, что он не понимает, о чем речь, ответив: «Знать не знаю».
Ради того чтобы запутать Иду и других членов жюри, Хабибу приходилось менять голос, говорить фальцетом, стараться не смеяться своим привычным узнаваемым смехом.
«Поэтому, если зрители думали, что я где-то тупил, то пусть знают: я просто боялся спалиться. Я старался сдерживаться в движениях, чтобы члены жюри не поняли, что за аватаром кроется молодой и довольно подвижный человек, - сказал Хабиб Teleprogramma.pro. - Хотя самое важное, конечно, - голос. Я даже рад, что меня угадали по голосу, потому что это значит, что люди его знают, что в нем есть некая уникальность».
Хабиб. Фото: канал НТВ
По словам Хабиба, аватара могут выдать и узнаваемые движения, поэтому и в этом случае следует быть очень осторожным. Но дело не только в этом!
«Костюм для захвата движения очень обтягивающий, как костюм водолаза. Сверху накладывались датчики, много проводов, а потом – большая штуковина с камерой, которая крепится на голову. Поначалу было непривычно, я опасался сделать что-то не так, оборвать провода, но потом привык, и в этом обмундировании мне было нормально, - признается Хабиб.
- Штука, которая крепилась на голову, довольно тяжелая, поэтому повороты головой были амплитудные. Я боялся, что, если я резко поверну голову, то она отлетит. И мой аватар останется без головы. Но все обошлось».
По словам Хабиба, ему очень нравится, как выглядят аватары. Они в точности повторяют движения человека, они живые, у них есть эмоции. А эмоции – это именно то, что нужно каждому зрителю.