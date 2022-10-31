«Боялся, что мой аватар останется без головы»: Хабиб, Семенович и другие раскрытые артисты «Шоу Аватар» - об участии в проекте

В минувшую субботу на канале НТВ состоялся финал «Шоу Аватар». Зрители наконец узнали имена всех тех артистов, которые дошли до конца. И каждый из них получил не только уникальный творческий, но и жизненный опыт.

Анна Семенович: «Приходилось держать себя в узде, чтобы не ляпнуть лишнего»

Под аватаром холодной Снежной королевы скрывалась горячая Анна Семенович. Такой образ певица выбрала, потому что ей близка зимняя тема. К тому же когда-то артистка занималась фигурным катанием.