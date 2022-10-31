«Могу порадовать облегающим костюмом своего мужчину»: Ая – о трудностях перевоплощения в «Шоу Аватар» и Иде Галич

«Шоу Аватар» подошло к своему финалу. В последнем выпуске были рассекречены все оставшиеся участники. Дольше всех в проекте продержалась Дюймовочка, под образом которой скрывалась солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко).

При этом певица призналась, что каждый раз ждала, когда ее вычислят, но каждый раз ее спасала Фортуна. Ну, или собственный талант. Сама же Ая тоже старалась угадать коллег по цеху, и у нее это хорошо получалось.

«С самого первого выпуска программы я угадала Машу Распутину. Только услышала ее тембр – и сразу все поняла. Также практически сразу угадала Лену Воробей, потому что, будучи еще девчонками, мы вместе выступали на конкурсе «Ялта-Москва-Транзит», и я сначала узнала Лену именно как вокалистку, поэтому и смогла тембрально ее раскусить, но ни с кем, разумеется, не делилась своими соображениями, - призналась Ая.

- Лешка Чумаков меня удивил! Он же супервокалист, сумасшедший технарь, но было ощущение, что его Леший – это либо актер, либо кто-то из мира юмора, но только не профессиональный певец. Вот это мастерство перевоплощения!»