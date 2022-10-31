«Могу порадовать облегающим костюмом своего мужчину»: Ая – о трудностях перевоплощения в «Шоу Аватар» и Иде Галич

«Шоу Аватар» подошло к своему финалу. В последнем выпуске были рассекречены все оставшиеся участники. Дольше всех в проекте продержалась Дюймовочка, под образом которой скрывалась солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко).
При этом певица призналась, что каждый раз ждала, когда ее вычислят, но каждый раз ее спасала Фортуна. Ну, или собственный талант. Сама же Ая тоже старалась угадать коллег по цеху, и у нее это хорошо получалось.
«С самого первого выпуска программы я угадала Машу Распутину. Только услышала ее тембр – и сразу все поняла. Также практически сразу угадала Лену Воробей, потому что, будучи еще девчонками, мы вместе выступали на конкурсе «Ялта-Москва-Транзит», и я сначала узнала Лену именно как вокалистку, поэтому и смогла тембрально ее раскусить, но ни с кем, разумеется, не делилась своими соображениями, - призналась Ая.
- Лешка Чумаков меня удивил! Он же супервокалист, сумасшедший технарь, но было ощущение, что его Леший – это либо актер, либо кто-то из мира юмора, но только не профессиональный певец. Вот это мастерство перевоплощения!»
Ая в образе Дюймовочки. Фото: канал НТВ
По словам Аи, самым сложным было постоянно думать о маскировке и, приезжая на площадку, не забывать надевать капюшон, маску. А вот управлять аватаром оказалось довольно легко. Однако артистку заботили типично женские вопросы.
«Я видела, как в костюме смотрятся девушки даже с идеальной фигурой, не с такой большой грудью, как у меня, и переживала, что буду смотреться несуразно. Поэтому попросила только об одном: надеть сверху кофту, чтобы чувствовать себя раскованнее, - рассказала Teleprogramma.pro Ая. - Я могу порадовать облегающим костюмом своего мужчину, но считаю, что для большой публики это лишнее. Аватар повторял 99 процентов моих движений: пальцы работали, мимика считывалась!»
Именно по мимике Ая пыталась угадать, кто скрывается и за другими персонажами. Например, по словам артистки, у Елены Воробей особенная улыбка, и аватар смог передать ее. Так что Ая посоветовала участникам будущих сезонов наблюдать именно за мимикой. Кстати, благодаря этому артистку рассекретили и родные.
Так, в день финала певице пришло смс от родственницы: «Ты Дюймовочка»»? Ая спросила, почему, и она ответила: «Ужимки и характер – твои». То есть солистку группы «Город 312» узнали не по голосу.
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Ида Галич и Тимур Батрутдинов. Фото: канал НТВ
По словам Аи, проект подарил ей возможность быть разной, поэтому «Шоу Аватар» для нее – это проект-удивление, оставивший только самые положительные эмоции. С большой теплотой певица отозвалась и о работе жюри.
«Мы хороши знакомы с Тимуром, Сережей, Марком. Я не знала только Иду и жалею, что мы не были знакомы – она хороший и интересный человек. Я очень ценю людей, которые умеют шутить, могут подколоть. Сама этим балуюсь», - отметила Ая.