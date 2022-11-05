Самые пикантные моменты «Ледникового периода», которые все обсуждают

Да, там катаются профессионалы, крутят лутц и делают поддержки, но все же не на уровне мировых Гран-при, поскольку в парах со спортсменами стоят звезды шоу-бизнеса. Зато проект всегда славился громкими романами и откровенными номерами. «Телепрограмма» собрала самые чувственные эпизоды нового сезона шоу, получившего название «Снова вместе».
Даня сбежал после первого поцелуя
Весьма ожидаемым событием для пары «Медвелохиных» (Даня Милохин и Евгения Медведева) стал поцелуй на льду. На протяжении прошлого сезона это было главной фишкой пары - каждое выступление они завершали губы в губы. Да, по-актерски, то есть искусственно прижавшись друг к другу щеками, да, не всерьез, но зрителям это нравилось. Народ продолжал гадать, есть ли связь между молодыми людьми за пределами льда. Ответ пришел внезапно.
В новом сезоне «Ледникового периода» Даня и Женя решились поцеловаться только к четвертому выпуску. И это был прощальный поцелуй. Потому что Милохин, клявшийся в платонической любви к проекту, партнерше и публике, попросту… сбежал. Собрал вещи и улетел в Дубай, оставив руководство проекта в недоумении, а Медведеву - в слезах. В соцсетях блогер от фигуристки отписался.
Укрощенная ревность Ягудина
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Притчей во языцех стала история с ревностью ведущего Алексея Ягудина, который почти каждый год наблюдает, как его жена, фигуристка Татьяна Тотьмянина, порхает по льду в объятиях молодых мужчин. Поначалу олимпийский чемпион переживал и старался не подавать виду, а затем начал регулярно обшучивать это. Сама Тотьмянина, выигравшая в прошлом сезоне «Ледник» с Иваном Колесниковым и вернувшаяся в этом году с ним же, уверяет, что, когда «чужие губы тебя ласкают» - это норма для артистов.
- Когда мы выступали со спектаклем «Ромео и Джульетта» Ильи Авербуха, я играла Джульетту, а Максим Маринин - Ромео, и у нас там тоже было два
страстных поцелуя, - вспоминала Татьяна. - И когда маленькая дочка в первый раз увидела, что я целуюсь с другим дядей, не с папой, она спросила: «Это тсе, реально? Она целуется с ним?!» Но дочки все равно воспринимают это как часть игры на сцене. Когда Алексей иногда приходит домой весь зацелованный, я его спрашиваю: «Ты откуда?» Он отвечает: «Из театра, со спектакля». Вот, собственно, ответочка прилетела!
Авербух нехотя согласился на раздевание жены
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Еще до начала проекта Первый канал шокировал аудиторию сверхоткровенными промороликами «Ледникового периода». В них Валерия Ланская снимает одежду с партнера и позволяет трогать себя за бедро, Дарья Мороз эротично шепчет коллеге: «А ты кататься-то умеешь?» (очевидно, подразумевая другой похожий по конфигурации вопрос), а Елизавета Арзамасова сидит в кресле в красном платье с открытыми плечами, горячо отзываясь на прикосновения мужчины, стоящего за спиной.
В определенный момент рука партнера даже спускается ей (в этот момент камера дает только крупный план, и непонятно - снимают Арзамасову или дублершу) на грудь. Публика была удивлена такой промоакции. А муж Елизаветы, продюсер проекта Илья Авербух, признал, что идея принадлежала Первому каналу и ему оставалось только молча с этим мириться.
- Я идей не предлагал, - дипломатично отметил он.
Михеева флиртует с Богатыревым
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Арбитры проекта регулярно ротируются. И в четвертом выпуске шоу (в эфире 5 ноября) в гости придет актер Марк Богатырев, звезда сериала «Кухня». Он отличился тем, что начал ставить максимально честные оценки участникам - без завышения и искусственной радости. Что многим не понравилось. А многим - наоборот.
К примеру, Алла Михеева в ответ на замечание Богатырева о том, что ему «не хватило самой вороны» в номере, где телеведущая танцевала в образе черной птицы под хит Линды «Ворона», пригласила женатого Марка познакомиться поближе за кулисами. Чтобы, так сказать, точно ощутить дух и грацию вороны. Актер засмущался и опустил глаза (чем закончилась история - читайте в интервью Богатырева на стр. 28).
Первая партнерша Башарова
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Неловкий казус спровоцировал Марат Башаров, который был так рад видеть среди судей Ксению Алферову, что закричал на весь съемочный павильон: «О, это же моя первая партнерша!»
Артистка, как и все окружающие, смутилась от странной двусмысленности, а потом замахала руками:
«Ты что такое говоришь, Марат?!»
«А что? Я имею в виду, что с ней я сыграл первый в жизни спектакль, - поспешил оправдаться актер. - А вы что подумали?»
Лицо первой партнерши Башарова, разбившего в свое время пару Татьяна Навка - Александр Жулин, залилось краской. А ее муж Егор Бероев, к счастью, в этот момент давал интервью.
«Ледниковый период» по субботам в 18.20 на Первом канале