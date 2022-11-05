Самые пикантные моменты «Ледникового периода», которые все обсуждают

Да, там катаются профессионалы, крутят лутц и делают поддержки, но все же не на уровне мировых Гран-при, поскольку в парах со спортсменами стоят звезды шоу-бизнеса. Зато проект всегда славился громкими романами и откровенными номерами. «Телепрограмма» собрала самые чувственные эпизоды нового сезона шоу, получившего название «Снова вместе».

Даня сбежал после первого поцелуя

Весьма ожидаемым событием для пары «Медвелохиных» (Даня Милохин и Евгения Медведева) стал поцелуй на льду. На протяжении прошлого сезона это было главной фишкой пары - каждое выступление они завершали губы в губы. Да, по-актерски, то есть искусственно прижавшись друг к другу щеками, да, не всерьез, но зрителям это нравилось. Народ продолжал гадать, есть ли связь между молодыми людьми за пределами льда. Ответ пришел внезапно.

В новом сезоне «Ледникового периода» Даня и Женя решились поцеловаться только к четвертому выпуску. И это был прощальный поцелуй. Потому что Милохин, клявшийся в платонической любви к проекту, партнерше и публике, попросту… сбежал. Собрал вещи и улетел в Дубай, оставив руководство проекта в недоумении, а Медведеву - в слезах. В соцсетях блогер от фигуристки отписался.

Укрощенная ревность Ягудина