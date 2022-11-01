Шоу, которых давно ждали: что ТНТ покажет в новом сезоне

В 2023 году зрителей первого развлекательного ждет шесть абсолютно новых программ. Шоу «Концерты» представит бенефисы топовых комиков канала. Ведущие ток-шоу «Женский клуб» - Ксения Бородина, Яна Кошкина, Ольга Картункова, Екатерина Скулкина и Алина Герман - будут обсуждать женские проблемы.

Проект «Конфетка» с Гариком Мартиросяном и Мариной Кравец в качестве ведущих поможет участникам записать первую профессиональную песню в их жизни.

Кроме того, на канале стартует сольное скетч-шоу Михаила Галустяна «Галустян+», реалити-проект «Выжить в Дубае» от шоураннера Павла Воли и музыкальное шоу «Фактор голоса».

Главные комедийные сериалы ТНТ

В 2022 году в десятку самых популярных сериалов на российском ТВ вошло восемь хитов ТНТ: «Девушки с Макаровым», «Исправление и наказание», «Неличная жизнь», «СашаТаня», «Ресторан по понятиям», «Реальные пацаны», «Стас» и «Мне плевать, кто вы». Как рассказал генеральный продюсер канала Аркадий Водахов, в новом сезоне ТНТ продолжит делать упор на необычные истории и открывать новые лица.

Новые сериалы от ТНТ

Мелодраматическая комедия о душевном одиночестве с Борисом Дергачевым и Сергеем Шакуровым «Друг на час» расскажет о мужчине-вдовце, который настолько устал от жизни, что уже готов «отправиться к жене». Но пенсионер неожиданно встречает незнакомца по имени Леха, и вместе с энергичным молодым человеком открывает для себя мир заново, находя причины задержаться в нем подольше.

Комедийная история «Кафе Куба» от режиссера «Реальных пацанов» Жанны Кадниковой с Мариной Федункив в главной роли перенесет зрителей в 2003 год. Тогда в руках каждого еще не было смартфона с бесконечной лентой новостей, и главным центром притяжения оставалось обычное придорожное кафе на трассе Москва – Воронеж.

Историческая комедия «Крепостные» отправит зрителей ещё глубже в прошлое: аж в 1822-й год. Главные роли в комедии исполнили Владимир Селиванов, Настасья Самбурская и немецкий актер русского происхождения Дэниэль Донской, известный по сериалу «Корона». В центре сюжета – история крепостных, которым приходится скрываться после нелепой смерти их барина.

Главный герой комедия с говорящим названием «Макрон» - молодой парень, который пытается объяснить родственникам из российский глубинки, что отношения с женщиной, которая вдвое старше тебя, – это вполне нормальная практика.

Историческая многосерийная история о вечной проблеме отцов и детей «Купцы и дети» с Михаилом Пореченковым в главной роли расскажет о том, как сын купца из либерального Петербурга в консервативную Москву, помимо идей о революции, привозит свою новую жену и… еще одного ее мужа.

Режиссерская работа Бориса Дергачева «Праздники» с Виталием Хаевым и Марией Ароновой – это история о необычных отношениях в обычной российской семье, которая собирается вместе только по особенным поводам.

