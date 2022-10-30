С большой харизмой: стало известно, кто скрывался в костюме Гадюки на шоу «Маска. Танцы»

В это воскресенье в эфир СТС вышел новый выпуск популярного проекта «Маска. Танцы», в финале которого был разоблачен еще один участник.
Судьи проекта решили, что маску должна снять Гадюка. По предположениям членов жюри, в ней скрывалась самая харизматичная певица - Анна Семенович.
И это оказалось сущей правдой!
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Когда гадюка скинула маску, на сцене предстала пышногрудая дива Анна Семенович. Она заявила, что не удивлена своему разоблачению. Ведь такую харизму спрятать трудно!
«Я вообще не удивлена, потому что такую красоту и харизму невозможно спрятать ни за чем угодно. Я думала, Егор Дружинин меня с первого номера раскусит. Очень тяжело было в костюме, дышать невозможно. Когда вы долго разговаривали после номера, хотелось вас задушить немножко», — призналась жюри Анна Семенович.
Анна Семенович - гадюка на шоу «Маска. Танцы». Фото: кадр программы