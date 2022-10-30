С большой харизмой: стало известно, кто скрывался в костюме Гадюки на шоу «Маска. Танцы»

В это воскресенье в эфир СТС вышел новый выпуск популярного проекта «Маска. Танцы», в финале которого был разоблачен еще один участник.

Судьи проекта решили, что маску должна снять Гадюка. По предположениям членов жюри, в ней скрывалась самая харизматичная певица - Анна Семенович.

И это оказалось сущей правдой!

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