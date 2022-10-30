«Работа лечит»: Анна Семенович призналась, что снималась в шоу «Аватар» с температурой

Певица Анна Семенович поделилась своими впечатлениями от участия в шоу «Аватар» на канале НТВ, где она выступала в образе Снежной королевы.

«Я так полюбила мою героиню, она такая стильная, добрая и очень сексуальная, а как поет, - написала артистка в Telegram, выложив видео закулисья шоу. - Я в начале шоу разболелась, с температурой и диким кашлем приезжала на съемки в студию, но каждый раз после эфира мне становилось лучше. Работа, которая доставляет удовольствие и кайф, лечит».

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Семенович порадовалась тому, что ей удалось запутать членов жюри и телезрителей. Под личной Снежной королевы ожидали увидеть Валерию или Азизу, но это оказалась певица из «Блестящих». Чтобы еще больше всех запутать, аватар Анны сделали не только ледышкой, но и худышкой. Отличное решение продюсеров!