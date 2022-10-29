Конфликт продолжается: Тарасова занизила оценки Башарову в «Ледниковом периоде»

Марат Башаров выступает в новом сезоне «Ледникового периода» вместе с фигуристкой Оксаной Домниной. В третьем выпуске звезды показали танец по мотивам фильма «Примадонна».

Артист примерил на себя образ оперной певицы Флоренс Фостер Дженкинс, роль которой исполнила Мерил Стрип, однако не всех членов жюри впечатлили старания участников.

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Татьяна Тарасова - единственная из жюри поставила низкий балл за технику - 5,7. Заслуженный тренер СССР также посчитала, что пара была недостаточно артистична и поставила им за это 5,9 баллов.