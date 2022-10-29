«Получил бы люлей»: Башаров пригрозил мужу своей партнерши по «Ледниковому периоду»

Марат Башаров стал участником нового сезона «Ледникового периода». Актер танцует в паре с фигуристкой Оксаной Домниной.

На одной из репетиций Башаров пожаловался, что им приходится долго разучивать номера перед эфирами. Иногда звезды задерживаются на льду до позднего часа.