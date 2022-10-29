«Получил бы люлей»: Башаров пригрозил мужу своей партнерши по «Ледниковому периоду»

Марат Башаров стал участником нового сезона «Ледникового периода». Актер танцует в паре с фигуристкой Оксаной Домниной.
На одной из репетиций Башаров пожаловался, что им приходится долго разучивать номера перед эфирами. Иногда звезды задерживаются на льду до позднего часа.
«Мне даже муж уже звонит, спрашивает, где же я», - призналась Домнина.
«Если бы я его лично не знал, то получил бы люлей», - вставил реплику Марат.
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Оксана Домнина, напомним, замужем за фигуристом Романом Костомаровым. В 2011-м у влюбленных родилась дочка Настя, но лишь через три года после этого события спортсмены наконец поженились.