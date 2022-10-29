Арзамасова набросилась на Авербуха со страстными поцелуями в эфире «Ледникового периода»

Лиза Арзамасова стала участницей нового сезона «Ледникового периода». Актриса танцует в паре с фигуристом Никитой Кацалаповым. В третьем выпуске звезды исполнили танец под музыку из жуткого «Лабиринта фавна» Гильермо дель Торо. Жюри оценили номер по достоинству.
«Такие номера я хочу смотреть, мне понравилось», - призналась председатель жюри Татьяна Тарасова.
«Лиза, я все время смотрела на твои ноги. Какие сложные элементы ты выполняла, я в шоке», - восторженно заявила Татьяна Навка.
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Арзамасова была счастлива, после выступления она набросилась на своего мужа Илью Авербуха и страстно расцеловала его.