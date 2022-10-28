«Мы все грибы»: Харламов предложил гостю Comedy Club основать свою церковь

Вечером пятницы, 28 октября, на канале ТНТ выйдет новый выпуск Comedy Club.

В гости к Павлу Воле и Гарику Харламову в этот раз придет популярная певица Zivert, а также Михаил Вишневский и Елена Александрова — специалисты по грибам. Последние устроят ведущим и всему залу настоящую «грибную проповедь», в которой расскажут, почему Воля ближе к грибам, чем Харламов, как грибы помогли жизни выйти на сушу, и когда наступит новая грибная эра. А под конец прозвучит заявление: «Мы все грибы, ребята».

«Вы не хотите основать церковь? Я верю во все, что вы говорите. Потому что вы гриб!» — выдал в ответ Гарик Харламов.

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Также зрителей ждут стендап-разоблачение о звездах, которые зарабатывают на сомнительных курсах, миниатюра о нестандартных сексуальных предпочтениях и песня про стримеров, которые за хороший донат готовы на что угодно.

А еще Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов покажут зрителям закулисье комедийного шоу и продемонстрируют, как они придумывают шутки, когда шутить уже просто не о чем.

Не пропустите новый выпуск Comedy Club — 28 октября в 21:00 на канале ТНТ.