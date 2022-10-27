«Подобного я никогда не видела»: участницы шоу «Новые танцы» шокировали Утяшеву «слепым» номером

29 октября на ТНТ выйдет десятый выпуск шоу «Новые танцы», в котором завершится первый этап проекта. У танцоров последний шанс запрыгнуть в поезд, идущий к призу в семь миллионов рублей. Рассудят их профессиональные хореографы Татьяна Денисова, Владимир Варнава и Мигель.

Зрителей ждут баттл юных подруг, который кончится слезами, натуральный укус в спину, история о трагическом падении с пилона и другие эмоциональные моменты. А ближе к финалу две девочки — Элла и Лера — поразили жюри и зрителей номером, в котором выступили с завязанными глазами. Ведущая Ляйсан Утяшева даже проверила повязки юных танцовщиц – они действительно закрывают обзор.

«Подобного я никогда не видела и не испытывала», — поделилась впечатлениями от этого номера Ляйсан.

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Смотрите десятый выпуск шоу «Новые танцы» — 29 октября в 21:00 на канале ТНТ.