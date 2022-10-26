Лера Кудрявцева: «Светлана Мастеркова рассказала о тяжелом детстве»

Светлану Мастеркову за глаза называют «золотые ноги страны». Очень лестное определение как для спортсменки, так и для женщины.
И — вот ирония судьбы — именно о ногах подумала Светлана, когда после долгой разлуки увиделась с родным отцом.
— Я вдруг увидела, что у него мои колени! — вспоминает спортсменка.
Мастерица на все ноги — такое определение Светлане тоже бы подошло. Именно ноги позволили девочке убежать в новую красивую жизнь от детских разочарований, развода родителей, одиночества и постоянного безденежья.
Спорт распахнул перед Светланой удивительный мир, и она смогла воспользоваться этой возможностью.
— Я такая девочка, которая всегда была заточена на результат, — говорит о себе Мастеркова.
Результат не заставил себя долго ждать. Целеустремленность Светланы, ее воля к победе и стальной характер прославили спортсменку на весь мир. И, разумеется, обернулись не только золотыми медалями, но и солидными гонорарами, которые позволяют жить в роскошном просторном доме и наслаждаться жизнью.
— Свет, а тебе одной 600 квадратов не многовато? — поинтересовалась я.
— Вообще — многовато! — рассмеялась Светлана.
Светлана Мастеркова в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
Жить красиво, пожалуй, хочет каждый человек. Особенно тот, в чьем детстве не было не только роскоши, но и порой самого необходимого.
После развода родителей Светлана была практически предоставлена сама себе, потому что мама много работала, чтобы обеспечивать семью, а маминым сестрам было не до племянницы.
— Девочки, у меня было тяжелое детство, — делится своими переживаниями Мастеркова. — Я всегда об этом мечтала и могу себя баловать, честно об этом говорю.
Я прекрасно понимаю, о чем она говорит. Да и кто не поймет? В детстве, когда ты целиком и полностью зависишь от взрослых, ты мечтаешь поскорее вырасти и добиться всего сам.
Светлана сделала все, чтобы состояться как личность и как профессионал, поэтому сейчас пожинает плоды своего труда и радуется жизни в роскошном загородном особняке.
— Я люблю завтракать в постели, — улыбается спортсменка, рассказывая о своем давно налаженном быте.
Многие, наверное, удивятся, но Мастеркова не замужем. В ее жизни был только один официальный брак, который распался много лет назад.
— Он мне поставил розы и сказал: «Я тебя понимаю!» — откровенно рассказывает Светлана, хотя эти воспоминания причиняют ей боль.
Был ли у Светланы Мастерковой шанс сохранить семью? Почему ее брак, несмотря на рождение дочери, распался? Есть ли сейчас в жизни знаменитой спортсменки мужчина, на которого она может положиться?
Все ответы — в новом выпуске шоу «Секрет на миллион» 29 октября в 13:00 на НТВ.