Лера Кудрявцева: «Светлана Мастеркова рассказала о тяжелом детстве»

Светлану Мастеркову за глаза называют «золотые ноги страны». Очень лестное определение как для спортсменки, так и для женщины.

И — вот ирония судьбы — именно о ногах подумала Светлана, когда после долгой разлуки увиделась с родным отцом.

— Я вдруг увидела, что у него мои колени! — вспоминает спортсменка.

Мастерица на все ноги — такое определение Светлане тоже бы подошло. Именно ноги позволили девочке убежать в новую красивую жизнь от детских разочарований, развода родителей, одиночества и постоянного безденежья.

Спорт распахнул перед Светланой удивительный мир, и она смогла воспользоваться этой возможностью.

— Я такая девочка, которая всегда была заточена на результат, — говорит о себе Мастеркова.

Результат не заставил себя долго ждать. Целеустремленность Светланы, ее воля к победе и стальной характер прославили спортсменку на весь мир. И, разумеется, обернулись не только золотыми медалями, но и солидными гонорарами, которые позволяют жить в роскошном просторном доме и наслаждаться жизнью.

— Свет, а тебе одной 600 квадратов не многовато? — поинтересовалась я.

— Вообще — многовато! — рассмеялась Светлана.