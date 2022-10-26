Авербух признался, что Милохин не просто так сбежал с «Ледникового периода»

Звезда «Тик-Тока» Даня Милохин разочаровал своих поклонников неожиданной новостью. Блогер сбежал в Дубай, «кинув» своих коллег по «Ледниковому периоду».

Даня участвовал в новом сезоне популярного шоу Первого канала, но, никого не предупредив, сбежал. Объяснил это тем, что устал, и якобы проект перестал приносить ему удовольствие.

Главный продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух - в шоке, как и все работники шоу. Мало того, что сейчас они понесут материальные убытки, так еще и надо срочно искать замену Милохину. Ведь Евгения Медведева осталась теперь без партнера.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».