Авербух признался, что Милохин не просто так сбежал с «Ледникового периода»

Звезда «Тик-Тока» Даня Милохин разочаровал своих поклонников неожиданной новостью. Блогер сбежал в Дубай, «кинув» своих коллег по «Ледниковому периоду».
Даня участвовал в новом сезоне популярного шоу Первого канала, но, никого не предупредив, сбежал. Объяснил это тем, что устал, и якобы проект перестал приносить ему удовольствие.
Главный продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух - в шоке, как и все работники шоу. Мало того, что сейчас они понесут материальные убытки, так еще и надо срочно искать замену Милохину. Ведь Евгения Медведева осталась теперь без партнера.
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«У меня в голове этот поступок не укладывается, однако Даня его уже совершил. Он уже хотел это сделать, говорил мне. Но побоялся, что я буду его отговаривать, поэтому уехал, не позвонив», - рассказал Авербух журналистам.